Rumänien wählt: Heute erste Runde der Präsidentschaftswahl

In Rumänien hat am Sonntag die erste Runde einer womöglich richtungsweisenden Präsidentschaftswahl begonnen. Bis 21:00 Uhr (Ortszeit, 20:00 Uhr MEZ) können die Menschen in dem EU-Mitgliedstaat mit rund 19 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben. Kurz darauf werden Nachwahlbefragungen erwartet.

Insgesamt 13 Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge des deutschstämmigen Präsidenten Klaus Iohannis. Johannis ist seit 2014 Staatschef und hat eine weitgehend repräsentative Funktion eingenommen. Er kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren.

Sozialdemokraten vor Trump-Anhängern

An erster Stelle in den Umfragen liegt Regierungschef Marcel Ciolacu von der Sozialdemokratischen Partei (PSD), die 30 Jahre lang die Politik in dem Land dominierte.

Der rechtskonservative George Simion, ein erklärter Anhänger des designierten US-Präsidenten Donald Trump, könnte angesichts der gesellschaftlichen Spannungen in dem Land einen Erfolg erzielen und in die Stichwahl einziehen. Das wiederum könnte seiner Partei AUR (Allianz für die Vereinigung der Rumänen) Auftrieb für die Parlamentswahl geben.

Im Land ist die Unzufriedenheit angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten und der hohen Staatsverschuldung in der Bevölkerung groß.

Stichwahl und Parlamentswahlen im Dezember

Es wird erwartet, dass keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht und es zu einer Stichwahl kommt. Am 1. Dezember wird das Parlament gewählt und am 8. Dezember die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen.

Im rumänischen Parlament sind 330 Sitze zu vergeben. Die Sozialdemokratische Partei PSD könnte laut Umfragen zur stärksten Kraft werden, gefolgt von der AUR und der Nationalliberalen Partei PNL. (afp/red)