Russischer Kampfjet bringt US-Flugzeug vor Alaska in Gefahr

Ein russisches Su-35 Kampfflugzeug hat vor Kurzem für Spannungen gesorgt, als es gefährlich nahe an einem amerikanischen F-16 Kampfflugzeug vor der Küste Alaskas vorbeiflog.

Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando (NORAD) veröffentlichte am Montag, 30. September, ein Video, das zeigt, wie der Jet am 23. September nur wenige Meter entfernt nach rechts und links schwenkte.

„Das Verhalten dieser Su-35 war unsicher, unprofessionell und gefährlich für alle Beteiligten – es entspricht nicht den Standards einer professionellen Luftwaffe“, sagte General Gregory Guillot, der Kommandeur von NORAD. Der Vorfall ereignete sich in der sensiblen Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ). Guillot betonte, dass solche Manöver den Prinzipien einer verantwortungsvollen Militärmacht widersprechen.

On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.“ – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 30, 2024