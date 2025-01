Russland und Iran kurz vor Unterzeichnung von strategischem Militärabkommen

Russland und der Iran wollen nach Angaben aus Moskau in den kommenden Tagen eine „strategische Partnerschaft“ vereinbaren. Präsident Wladimir Putin werde den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian am Freitag in Russland empfangen und zusammen mit ihm ein Abkommen über eine „umfassende strategische Partnerschaft“ unterzeichnen, kündigte der Kreml am Montag an.

Der Westen hat sowohl Russland als auch den Iran mit weitreichenden Sanktionen belegt. Beide Länder haben ihre Zusammenarbeit unter anderem im militärischen Bereich ausgebaut. Die Ukraine und ihre Verbündeten beschuldigen Teheran, Russland mit Kampfdrohen für seine Militäroffensive in der Ukraine zu beliefern.

Das Abkommen zwischen Moskau und Teheran betreffe „die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit“ sowie „Fragen der Verteidigung und Sicherheit“, hatte die iranische Botschaft in Russland vergangene Woche im Onlinedienst Telegram mitgeteilt.

Gegenseitige „sofortige militärische Hilfe“ bei Angriff

Im vergangenen Jahr hatte Russland bereits mit Nordkorea ein Abkommen über eine „umfassende strategische Partnerschaft“ geschlossen. Dieses sieht vor, dass beide Länder sich im Falle eines Angriffs auf eines von ihnen „sofortige militärische Hilfe“ leisten.

Nordkorea entsandte seitdem nach Angaben der USA und Südkoreas tausende Soldaten zur Unterstützung der russischen Truppen im Kampf gegen die ukrainische Armee. Der Westen und die Ukraine werfen Pjöngjang außerdem vor, Russland Artilleriegranaten und Raketenteile geliefert zu haben.

Peseschkian und Putin hatten sich zuletzt im Oktober während des Gipfels der Brics-Staaten in der russischen Stadt Kasan getroffen. Der Kreml-Chef hatte bei dieser Gelegenheit die „freundschaftlichen“ Beziehungen zwischen Teheran und Moskau gelobt und dazu aufgerufen, die „positive Dynamik“ im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu festigen.

Der Iran und Russland waren auch Verbündete des langjährigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad sind, der am 8. Dezember durch eine von der Islamistenmiliz HTS angeführte Offensive gestürzt wurde. (afp/red)