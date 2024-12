Russland lehnt westliche Friedenstruppen in der Ukraine ab

Russland hat sich gegen die Entsendung westlicher Friedenstruppen in die Ukraine als Teil einer möglichen Beendigung des fast drei Jahre andauernden Konflikts ausgesprochen.

Der russische Außenminister Moskau Sergej Lawrow äußerte sich in einem am Montag von seinem Ministerium veröffentlichten Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur „TASS“ dazu: Russland sei „natürlich nicht zufrieden“ mit entsprechenden Vorschlägen aus dem Umfeld des designierten US-Präsidenten Donald Trump, ein „Friedenskontingent ‚britischer und europäischer Streitkräfte‘ in die Ukraine zu entsenden“.

Eine mögliche Stationierung ausländischer Soldaten in der Ukraine zur Umsetzung eines Friedensabkommens wird derzeit in westlichen Hauptstädten diskutiert. Der Kreml hatte zuvor erklärt, es sei „zu früh, um über Friedenstruppen zu sprechen“.

Frankreich und Polen sprachen sich ebenfalls für Friedenstruppen in der Ukraine aus. Auch aus Deutschland war Bereitschaft zu einer Beteiligung an Friedenstruppen gekommen, berichtet Epoch Times.

Noch kein konkreter Plan von Trump bekannt

Trump, der in drei Wochen für seine zweite Amtszeit vereidigt werden soll, hat behauptet, er könne binnen 24 Stunden ein Friedensabkommen erreichen. Einen konkreten Plan hat er noch nicht genannt, doch aus seinem Umfeld wurden bereits mehrere Ideen in den Raum gestellt.

Eine davon ist die Entsendung europäische Soldaten, um eine Waffenruhe entlang der tausend Kilometer langen Front zu überwachen sowie ein 20-jähriger Aufschub der Aufnahme Kiews in die NATO.

Sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj haben direkte Gespräche ausgeschlossen, ihre Positionen hinsichtlich der Bedingungen für ein Friedensabkommen scheinen weit auseinander zu liegen.

Putin hatte gefordert, dass die Ukraine ihre Soldaten aus den Regionen Donezk und Luhansk im Osten sowie Cherson und Saporischschja im Süden, die Russland nach eigenen Angaben annektiert hat, abzieht. Kiew hat wiederholt ausgeschlossen, im Gegenzug für Frieden Gebiete an Moskau abzutreten. (afp)