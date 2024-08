Russland meldet ukrainischen Drohnenangriff auf Öllager in südlicher Region Rostow

In der südrussischen Region Rostow ist russischen Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen bei einem ukrainischen Drohnenangriff ein Öllager in Brand geraten.

Die Luftabwehr habe den Angriff im Südosten der Region abgewehrt, teilte der örtliche Gouverneur Wassili Golubew im Onlinekanal Telegram mit. Herabfallende Trümmerteile hätten aber auf dem Gelände einer Industrieanlage in der Stadt Proletarsk, wo Dieselöl gelagert werde, einen Großbrand ausgelöst.

Erneuter Drohenngriff unterbrach Löscharbeiten

Wegen eines weiteren morgendlichen Drohnenangriffs wurde die Brandbekämpfung Golubew zufolge unterbrochen. Später erklärte er, dass die Löscharbeiten kurz darauf wieder aufgenommen worden seien. Verletzte gab es demnach keine.

Auf in Onlinenetzwerken veröffentlichten Videos waren dichter schwarzer Rauch und Flammen zu sehen, die sich von der getroffenen Anlage ausbreiteten.

Proletarsk liegt etwa 250 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe in der Nacht fünf ukrainische Drohnen abgeschossen, darunter zwei über der Region Rostow.

Kiew nimmt insbesondere Energieanlagen ins Visier – auch solche, die Hunderte Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegen. Anfang des Monats dankte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Streitkräften seines Landes für die Angriffe auf Ölraffinerien in Russland. Die Angriffe würden zu einem „gerechten Ende“ des Konflikts beitragen.

Die jüngsten Drohnenangriffe erfolgten während eines Vorstoßes der ukrainischen Armee in der russischen Region Kursk, in der Kiew nach eigenen Angaben mehr als 80 Ortschaften kontrolliert. (afp/red)