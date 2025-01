Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Turkstream-Pipeline abgewehrt

Moskau hat der Ukraine einen Drohnenangriff auf die Turkstream-Pipeline vorgeworfen, über die russisches Erdgas über die Türkei nach Europa gelangt.

Die ukrainische Armee habe am Samstag versucht, eine Verdichterstation der Gaspipeline in der Region Krasnodar im Süden Russlands mit neun Drohnen zu attackieren, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit. Alle Drohnen seien abgeschossen worden, herabfallende Trümmer einer Drohne hätten kleinere Schäden verursacht.

Ziel des Angriffs sei es gewesen, „die Gaslieferungen an europäische Länder zu unterbrechen“, erklärte das Ministerium.

Versorgung wurde nicht unterbrochen

Die Station befindet sich in dem Dorf Gai-Kodsor nahe der russischen Schwarzmeerküste, gegenüber der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge arbeitete die Anlage weiterhin normal, die Versorgung sei nicht unterbrochen worden.

Die 2020 eingeweihte Turkstream-Pipeline verläuft 930 Kilometer unter dem Schwarzen Meer und verbindet die russischen Küstenstadt Anapa mit dem türkischen Ort Kiyiköy an der Schwarzmeerküste.

Von dort aus wird das Gas dann in die Balkanländer transportiert. Es ist die letzte aktive Pipeline, durch die russisches Gas nach Europa gelangt. Sie hat eine Kapazität von jährlich 31,5 Milliarden Kubikmetern.

Gastransit durch Kiew beendet

Zum Jahreswechsel war der Transitvertrag für russisches Erdgas durch die Ukraine ausgelaufen, weil die Ukraine ihn nicht mehr verlängert hatte.

Seit dem Ende der Sowjetunion im Jahr 1991 war russisches Gas über Pipelines in der Ukraine nach Europa geliefert worden, wobei Moskau mit dem Gas und Kiew mit den Transitgebühren Einnahmen erzielten.

Die EU hat ihre Abhängigkeit von russischem Gas seit dem Beginn der Militäroffensive gegen die Ukraine im Februar 2022 reduziert.

Während die Importe durch Pipelines zurückgegangen sind, haben mehrere europäische Länder die Einfuhr von russischem Flüssiggas auf dem Seeweg erhöht. (afp/red)