Treffen mit Irans Präsidenten: Russlands Regierungschef reist nach Teheran

Das Gespräch sei für Montag geplant, teilte die russische Regierung am Montag mit. Mischustin werde auch den iranischen Vizepräsidenten Mohammad Resa Aref treffen.

Nach Angaben Moskaus will der russische Ministerpräsident in Teheran „die gesamte russisch-iranische Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Kultur und humanitäre Hilfe erörtern“. Der Westen beschuldigt den Iran, Drohnen und Raketen an die russische Armee für ihren Militäreinsatz in der Ukraine zu liefern. Teheran weist dies zurück.

Im Oktober will Peseschkian am Gipfel der Brics-Staatengruppe in Russland teilnehmen. Während seines Besuchs ist auch ein Treffen mit Wladimir Putin geplant. (afp)