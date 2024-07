Schock und Bestürzung: Internationale Reaktionen zu Trump

Der versuchte Mordanschlag auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump hat weltweit Bestürzung ausgelöst. US-Präsident Joe Biden sowie andere Politiker in den USA und aller Welt reagierten entsetzt. Sie wandten sich gegen jegliche Form von Gewalt in der Politik und warnten vor einer Gefahr für die Demokratie. Ein Überblick:

US-Präsident Joe Biden

„In Amerika gibt es keinen Platz für diese Art von Gewalt. Es ist krank.“ Diese Art von Gewalt sei „einer der Gründe, warum wir dieses Land vereinen müssen“.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris

„Wir beten für ihn, seine Familie und all diejenigen, die durch diesen sinnlosen Schusswaffenangriff verletzt wurden und davon betroffen sind.“

Früherer US-Präsident Barack Obama

„Obwohl wir noch nicht genau wissen, was passiert ist, sollten wir alle erleichtert sein, dass der ehemalige Präsident Trump nicht ernsthaft verletzt wurde.“ Die Menschen in den USA sollten „diesen Moment nutzen, um uns wieder zu Höflichkeit und Respekt in unserer Politik zu verpflichten“.

Robert F. Kennedy

„Jetzt ist es an der Zeit, dass jeder Amerikaner, der unser Land liebt, von der Spaltung zurücktritt, jeglicher Gewalt abschwört und sich im Gebet für Präsident Trump und seine Familie vereint.“

Vizepräsidentschaftskandidat Marco Rubio

Senator Marco Rubio (Republikaner, Florida): „Gott hat Präsident Trump beschützt“.

Elon Musk

„Ich unterstütze Präsident Trump voll und hoffe auf seine schnelle Genesung.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

„Politische Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie.“

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

„Ich verurteile diesen Angriff. Politische Gewalt hat in unseren Demokratien keinen Platz. Die NATO-Verbündeten stehen zusammen, um unsere Freiheit und Werte zu verteidigen.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

„Frankreich teilt den Schock und die Empörung des amerikanischen Volkes.“ Das Attentat auf Trump sei „eine Tragödie für unsere Demokratien“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

„Der Anschlag auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist verabscheuungswürdig.“ Er wünsche dem früheren Präsidenten „schnelle Genesung“. „Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie.“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne)

„Gewalt darf niemals zum Mittel der politischen Auseinandersetzung werden – ganz egal aus welchem Grund“. Wahlen würden in Demokratien „mit dem Stimmzettel entschieden und nicht mit Waffen“.

Britischer Premierminister Keir Starmer

„Politische Gewalt in jeglicher Form hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.“

Polens Präsident Andrzej Duda

Der Vorfall sei ein „Schockmoment nicht nur für Amerika, sondern für die gesamte freie und demokratische Welt“. Er danke „Gott“ dafür, dass dieser Trump „das Leben gerettet“ habe.

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni

Sie verfolge die Nachrichten aus Pennsylvania „mit Besorgnis“, erklärte Melon. Sie hoffe, dass im US-Wahlkampf in den kommenden Monaten „Dialog und Verantwortung die Oberhand über Hass und Gewalt gewinnen“.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

„Solche Gewalt ist nicht zu rechtfertigen und hat nirgendwo auf der Welt einen Platz. Niemals sollte Gewalt die Oberhand gewinnen.“

Russisches Außenministerium

Moskau rief die Regierung in Washington auf, „ihre Politik der Aufstachelung zum Hass“ zu überprüfen und nutzte das Attentat, um Washingtons militärische Unterstützung für die Ukraine anzuprangern. Eine solche Politik Washingtons richte sich gegen „politische Gegner, Länder und Völker“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Argentiniens Präsident Javier Milei

Der Rechtspopulist beschuldigte die „internationale Linke“, hinter dem Mordversuch zu stecken. „In ihrer Panik, bei den Wahlen zu verlieren, greifen sie zum Terrorismus, um ihre rückständige und autoritäre Agenda durchzusetzen.“

Chinas Präsident Xi Jinping

China verfolge die Entwicklungen rund um das Attentat auf Trump „aufmerksam“, erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Sonntag. „Präsident Xi Jinping hat ihm sein Mitgefühl und seine Anteilnahme ausgedrückt.“

Indiens Regierungschef Narendra Modi

„Gewalt hat keinen Platz in der Politik und in Demokratien.“ Er sei „tief besorgt über den Angriff auf meinen Freund“, erklärte Modi.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu

Netanjahu zeigte sich „schockiert über den offensichtlichen Angriff auf Präsident Trump“. „Wir beten für seine Sicherheit und schnelle Genesung.“

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi

Al-Sisi bezeichnete den Angriff als „verräterischen Vorfall“. Er hoffe, dass der US-Wahlkampf „in einer friedlichen und gesunden Atmosphäre weitergeht, frei von jeglichen Manifestationen von Terrorismus, Gewalt oder Hass“. (afp/red)