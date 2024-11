Scholz reist zu G20-Gipfel nach Brasilien

Vor seinem Abflug gibt Scholz am Flughafen in Schönefeld ein Pressstatement ab (12.30 Uhr). Die Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe befassen sich am Montag und Dienstag in mehreren Arbeitssitzungen unter anderem mit Fragen der Bekämpfung von Hunger und Armut und der globalen Energiewende.

Scholz wird in Rio de Janeiro auch ein bilaterales Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping führen. Nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen soll es dabei auch um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gehen. An dem G20-Gipfel nimmt auch der scheidende US-Präsident Joe Biden teil. Der russische Staatschef Wladimir Putin, gegen den wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vorliegt, wird nicht nach Rio reisen. Vertreten wird Russland von Außenminister Sergej Lawrow. (afp)