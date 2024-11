Scholz telefoniert mit Putin – Kreml bekräftigt Bedingungen für Kriegsende

Nach fast zwei Jahren Funkstille hat Bundeskanzler Olaf Scholz wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Der Kanzler verurteilte dabei erneut den Krieg in der Ukraine und habe Putin aufgefordert, „diesen zu beenden und Truppen zurückzuziehen“. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag nach dem einstündigen Gespräch mit.

Deutschland werde die Ukraine mit „unverbrüchlicher Entschlossenheit“ weiter unterstützen – und zwar „so lange wie nötig“, betonte Scholz. Er machte demnach auch deutlich, dass mit der Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland für Kampfeinsätze gegen die Ukraine „eine gravierende Eskalation und Ausweitung des Konflikts verbunden“ sei.

Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen – mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024

Kreml: Ukraine-Abkommen muss „neue territoriale Realitäten“ widerspiegeln

Der russische Präsident forderte seinerseits in dem Telefonat mit Scholz, dass ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Konflikts die „neuen territorialen Realitäten“ widerspiegeln müsse. „Mögliche Vereinbarungen sollten die Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation berücksichtigen, von den neuen territorialen Realitäten ausgehen und vor allem die eigentlichen Ursachen des Konflikts angehen“, erklärte der Kreml am Freitag in Moskau.

Lesen Sie auch Wilde Gerüchte zu Trumps Ukraine-Friedensplan mit Bundeswehr und Krim

Scholz und Putin hätten nach Angaben aus Regierungskreisen vereinbart, „in Kontakt zu bleiben“. Die Bundesregierung wird demnach die Unterrichtung von Verbündeten und Partner sowie der Spitzen von EU und NATO sicherstellen.

Der Kanzler hatte im Vorfeld des Gesprächs mit Putin auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert, heißt es. Dies werde Scholz „auch im Nachgang zu dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten tun“.

Kiew erhielt 100 Milliarden an Finanzhilfen aus dem Ausland

Unterdessen hatte sich militärische Lage der Ukraine in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert. Moskaus Soldaten rücken unter anderem in der ostukrainischen Region Donezk vor und melden von dort regelmäßig die Einnahme von Ortschaften. Die Führung in Kiew räumt ein, dass die Lage im Osten schwierig sei und fordert von den westlichen Verbündeten mehr Unterstützung und weitreichendere Waffen.

Die Ukraine hat seit Kriegsbeginn im Februar 2022 bereits mehr als 100 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 95 Milliarden Euro an Finanzmitteln aus dem Ausland erhalten. Der Großteil der Gelder stamme von der Europäischen Union, den USA, dem Internationalen Währungsfonds, Japan und Kanada. Dies teilte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag mit.

Der Regierungschef dankte demnach den Geldgebern noch einmal ausdrücklich für die Unterstützung. An frischen Geldern hob Schmyhal einen Kredit der Weltbank von umgerechnet gut 950 Millionen Euro und weitere 150 Millionen Euro von der Europäischen Union hervor. (dpa/afp/red)