Sechstes Todesopfer nach Unwettern in der Schweiz entdeckt

Nach den schweren Unwettern in der Schweiz ist ein sechstes Todesopfer gefunden worden. Wie die Polizei im Kanton Tessin am Mittwoch mitteilte, wurde eine Leiche aus dem Fluss Maggia per Hubschrauber geborgen. Im selben Gebiet war bereits am Vortag ein Todesopfer gefunden worden.

Im Tessin waren am Samstagabend sintflutartige Regenfälle niedergegangen und hatten Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst. Drei deutsche Rentnerinnen im Alter zwischen 73 und 76 Jahren starben bei einem Erdrutsch. Ein weiterer Deutscher starb im benachbarten Kanton Wallis, als er im Keller eines Hotels von den Wassermassen überrascht wurde. (afp)