„Seien Sie vorsichtig“: Supreme-Court-Richter reagiert skeptisch auf Bidens Reformpläne

Neil Gorsuch, Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, reagierte skeptisch auf den Vorstoß der Biden-Regierung zur Reform des U.S. Supreme Courts. Er forderte die Befürworter auf, mit solchen Vorschlägen „vorsichtig“ zu sein, und betonte, dass er es für wichtig halte, dass die Justiz unabhängig sei.

US-Präsident Joe Biden hatte vergangene Woche eine Begrenzung der Amtszeit von Richtern auf 18 Jahre, einen verbindlichen Ethikkodex und einen Verfassungszusatz als Reaktion auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom Juni zur Immunität des Präsidenten vorgeschlagen.

Als Gorsuch am Sonntag, 4. August, vom US-Sender „Fox News“ zu diesen Vorschlägen befragt wurde, sagte er: „Sie werden nicht überrascht sein, dass ich mich nicht auf ein politisches Thema einlasse, das jetzt während einer Präsidentschaftswahl aufkommt. Ich glaube nicht, dass das hilfreich wäre.“

Dann fragte er, was unabhängige Justiz „für Sie als Amerikaner bedeutet“. Und er antwortete selbst: „Es bedeutet, dass man, wenn man unbeliebt ist, eine faire Anhörung nach dem Gesetz und der Verfassung bekommen kann.“

Dann fügte er hinzu: „Wenn Sie in der Mehrheit sind, brauchen Sie keine Richter und Geschworenen, die Sie anhören und Ihre Rechte schützen. Sie sind populär! Das ist für die Situationen, wenn das Rampenlicht auf Sie gerichtet ist, wenn der Gouverneur hinter Ihnen her ist. Und wollen Sie dann nicht einen entschlossenen, unabhängigen Richter und eine Jury, die aus Ihresgleichen besteht?“ fragte Gorsuch. „Ist das nicht Ihr Recht als Amerikaner? Und deshalb sage ich nur: ‚Seien Sie vorsichtig.‘“

Bidens Vorschlag

In einer Ankündigung vom 29. Juli sagte Biden, er werde mit dem Kongress zusammenarbeiten, um eine Reihe von Reformen für den Obersten Gerichtshof zu verabschieden. Der sofortige Widerstand der Republikaner im Kongress bedeutet jedoch, dass die Vorschläge kaum eine Chance haben, umgesetzt zu werden.

Bislang hat sich Biden den Forderungen seiner progressiven Basis nach Änderungen am Gericht weitgehend widersetzt. Vor seiner Vereidigung Anfang 2021 hatten einige linke Abgeordnete vorgeschlagen, er solle sich für eine Vergrößerung des Obersten Gerichts einsetzen, damit mehr Richter ihrer politischen Überzeugung auf der Richterbank Platz nehmen könnten.

„Wir benötigen diese Reformen, um das Vertrauen in das Gericht wiederherzustellen“, sagte Biden in seiner Rede zum 60. Jahrestag des Civil Rights Act von 1964 im Juli.

Biden forderte den Kongress auf, verbindliche und durchsetzbare Regeln zu verabschieden, die Richter dazu verpflichten, Geschenke offenzulegen, sich von öffentlichen politischen Aktivitäten fernzuhalten und sich von Fällen zurückzuziehen, in denen sie oder ihre Ehepartner finanzielle oder andere Interessenkonflikte haben.

„Ich glaube, die beste Struktur wäre, die Amtszeit auf 18 Jahre zu begrenzen. Das würde sicherstellen, dass das Land nicht das hat, was es jetzt hat“, sagte er und fügte hinzu, dass die derzeitige Mehrheit eine „extreme Agenda“ vorantreibe.

Biden beendete vor Kurzem seine Kandidatur für die Wiederwahl und unterstützte Vizepräsidentin Kamala Harris als Kandidatin der Demokraten.

Harris, eine ehemalige Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin in Kalifornien, sagte in einer Erklärung am 29. Juli: „In unserer Demokratie sollte niemand über dem Gesetz stehen. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass kein ehemaliger Präsident Immunität für Verbrechen genießt, die er während seiner Amtszeit im Weißen Haus begangen hat.“

Widerstand der Republikaner

Die Republikaner lehnten die Vorschläge der Regierung für die Reform des Gerichts umgehend ab. In einem Interview mit der amerikanischen Onlinezeitung „Punchbowl News“ verglich der Minderheitsführer im Senat, der Republikaner Mitch McConnell, Bidens Reformvorschläge mit den Ereignissen im US-Kapitol am 6. Januar 2021.

„Das ist es, was einige Leute am 6. Januar versucht haben – das System der Übergabe von einer Regierung an die nächste zu durchkreuzen“, sagte McConnell. „Wir können uns streiten, aber wir sollten nicht versuchen, die Regeln zu brechen.“

McConnell zeigte sich „enttäuscht“ über Bidens Ankündigung und erinnerte daran, dass der Präsident in seiner Zeit als Senator einmal Vorsitzender des Justizausschusses gewesen sei.

„Er weiß genau, dass das, was er vorgeschlagen hat, verfassungswidrig ist, da er versucht, die Amtszeit der Richter des Obersten Gerichtshofs zu begrenzen, die laut Verfassung auf Lebenszeit ernannt werden“, sagte McConnell.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Justice Gorsuch Responds to Supreme Court Reform Proposals: ‘Be Careful’“. (deutsche Bearbeitung jw)