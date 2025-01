Selenskyj in Neujahrsbotschaft: Werden 2025 „alles“ für Ende des Kriegs tun

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Neujahrsbotschaft angekündigt, dass sein Land im Jahr 2025 „alles“ für eine Beendigung des Krieges tun werde. „Möge 2025 unser Jahr sein. Das Jahr der Ukraine. Wir wissen, dass uns der Frieden nicht geschenkt wird, aber wir werden alles tun, um Russland zu stoppen und den Krieg zu beenden“, sagte Selenskyj in seiner am Silvesterabend auf Onlinenetzwerken verbreiteten Rede.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2024