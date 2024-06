Selenskyj lehnt Putins Bedingungen ab

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die von Russland genannten Bedingungen für einen Stopp der Offensive als „Ultimatum“ zurückgewiesen, welches dem Vorgehen von Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg ähnele.

Der russische Präsident Wladimir Putin „will, dass wir einen Teil unseres besetzten Territoriums abtreten“, sagte Selenskyj am Freitag dem Sender Sky TG24 am Rande des G7-Gipfels in Italien. „Aber er will auch die Teile, die nicht besetzt sind.“

Kremlchef Putin hatte zuvor in Moskau gesagt, sein Land werde „sofort das Feuer einstellen und Gespräche aufnehmen“, sollte sich die Ukraine aus den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zurückziehen und auf eine Mitgliedschaft in der Nato verzichten. Weiter solle Kiew die Gebiete, die das russische Militär teilweise besetzt hält, komplett an Russland übergeben.

Die Ukraine macht dagegen den vollständigen Abzug der russischen Truppen von ihrem international anerkannten Staatsgebiet einschließlich der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim zur Bedingung für mögliche Friedensverhandlungen. (afp)