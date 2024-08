Selenskyj räumt Vorstoß der Ukraine zur „Verlagerung des Krieges“ nach Russland ein

Kiew versuche, den Krieg auf russisches Territorium zu „verlagern“, sagte Selenskyj am Samstag in seiner täglichen Ansprache. „Heute hat Kommandeur Syrsky mehrfach Bericht erstattet über die Front, unser Vorgehen und über die Verlagerung des Krieges auf das Territorium des Aggressors“, sagte Selenskyj mit Verweis auf den ukrainischen Oberbefehlshaber Oleksandr Syrsky.

Die Ukraine beweise damit, dass sie „Gerechtigkeit schaffen und Druck auf den Aggressor ausüben“ könne, erklärte Selenskyj weiter. Kurz zuvor hatten russische Behörden die Evakuierung von 76.000 Menschen aus der Region Kursk verkündet.

Die Offensive der ukrainischen Streitkräfte in Kursk sowie weiteren Grenzregionen geht derweil den fünften Tag in Folge weiter. Das in den USA ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW) hatte am Freitag unter Berufung auf mit Geodaten versehene Fotoaufnahmen erklärt, die ukrainischen Einheiten seien „rasch vorangeschritten“ und „bis zu 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt“ vorgestoßen. (afp)