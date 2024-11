Serbien: Elf Festnahmen nach tödlichem Dacheinsturz

Drei Wochen nach dem Tod von 15 Menschen beim Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Serbien sind elf mutmaßliche Verantwortliche festgenommen worden, darunter der nach dem Unglück zurückgetretene Bauminister.

Den Festgenommenen werde Gefährdung Dritter vorgeworfen, erklärte die Staatsanwaltschaft von Novi Sad am Donnerstag. Ihnen drohen demnach zwischen zwei und zwölf Jahren Haft. Unter den Verdächtigen ist auch der drei Tage nach dem Unglück vom 1. November zurückgetretene Ex-Bauminister Goran Vesic.

Die Festnahmen seien nach gründlicher Überprüfung aller Unterlagen und der Befragung zahlreicher Zeugen erfolgt, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Handelsminister bereits zurückgetreten

Der Bauminister war am 4. November zurückgetreten, bestreitet aber weiter jede Verantwortung für das Unglück. Er betonte am Donnerstag, er sei nicht festgenommen worden, sondern sei „freiwillig einer Vorladung der Polizei“ gefolgt und halte sich für weitere Ermittlungen „zur Verfügung“.

Am 1. November war das Bahnhofsvordach des erst kürzlich renovierten Hauptbahnhofs von Novi Sad eingestürzt. 14 Menschen waren sofort tot, eine Verletzte starb vor wenigen Tagen im Krankenhaus. Seit dem Unglück gibt es in Serbien heftige Proteste. Die Demonstranten forderten immer wieder, die Verantwortlichen für das Unglück nicht straflos davonkommen zu lassen.

Die serbische Opposition und viele Bürger sehen in dem Unglück eine Folge der weitverbreiteten Vetternwirtschaft und Korruption in Serbien. Die Demonstranten fordern eine Veröffentlichung der Verträge mit den an der Renovierung des Bahnhofs von Novi Sad beteiligten Firmen. Am Mittwoch war auch Handelsminister Tomislav Momirovic, Vesics Vorgänger im Amt des Bauministers, zurückgetreten. (afp/red)