Serbien: Nach Einsturz von Bahnhofsvordach tritt zweiter serbischer Minister zurück

Fast drei Wochen nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordaches mit 15 Todesopfern in Serbien hat mit Handelsminister Tomislav Momirovic der zweite Minister seinen Rücktritt eingereicht. Er trete von seinem Amt als Minister für Innen- und Außenhandel zurück, erklärte Momirovic am Mittwoch in seinem Rücktrittsschreiben. Darin dankte er Präsident Aleksandar Vucic „für sein Vertrauen“.

Wenige Tage nach dem Unglück war bereits Bauminister Goran Vesic zurückgetreten. Vucic hatte am Dienstagabend gesagt, dass mit weiteren Rücktritten zu rechnen sei.

Zuvor hatte er die Regierung aufgefordert, Verantwortung für das Unglück zu übernehmen. „Niemand hat die Tragödie absichtlich verursacht. Aber Ignoranz, Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit befreien niemanden von Schuld“, sagte Vucic in einer Rede.

Proteste gegen Regierungschef

Wenige Stunden nach Momirovics Rücktritt reichte dann auch die amtierende Generaldirektorin der serbischen Eisenbahninfrastruktur, Jelena Tanaskovic, ihren Rücktritt ein, wie örtliche Medien berichteten.

Das Unglück hatte sich am 1. November am Hauptbahnhof von Novi Sad im Norden des Landes ereignet. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte auf einmal das Bahnhofsvordach ein. 14 Menschen, darunter auch ein Kind, waren sofort tot. Ein Verletzter starb später im Krankenhaus.

Nach dem Unglück gab es in Serbien Demonstrationen. Die Protestierenden forderten unter anderem den Rücktritt des Regierungschefs und des Bürgermeisters von Novi Sad. Abgeordnete der Opposition blockierten am Mittwoch zudem den zweiten Tag in Folge die Gebäude von Staatsanwaltschaft und Gerichten in Novi Sad und forderten eine Beschleunigung der Ermittlungen.

Lesen Sie auch Serbien: Mittlerweile 14 Tote nach Einsturz von Bahnhofsvordach

Die Ermittler haben inzwischen zwar mehr als 70 Menschen verhört, darunter auch der zurückgetretene Bauminister Vesic. Festnahmen gab es bisher aber nicht.

Der Hauptbahnhof der zweitgrößten Stadt Serbiens war erst im Juli nach dreijähriger Renovierung wieder voll in Betrieb gegangen.

Die serbische Eisenbahngesellschaft erklärte, das eingestürzte Außendach sei nicht Teil der Renovierungsarbeiten gewesen. Der nun zurückgetretene Momirovic war von 2020 bis 2022 Bauminister, also zu Beginn der Renovierung. (afp/red)