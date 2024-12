Shen Yun: Tourauftakt in Japan und Würdigung in den USA

Globale Saisonpremiere von Shen Yun in Japan. Der Vorhang öffnet sich im Aichi Prefectural Art Theater der Millionenstadt Nagoya in Japan. Vom ersten Moment zieht Shen Yun Performing Arts das Publikum in seinen Bann.

„Sobald sich der Vorhang auftat, war ein Leuchten in den Augen des Publikums“, sagte Sugimoto Toshiro. Der Direktor eines Gerichtsschreibbüros sah Shen Yun am 23. Dezember zum ersten Mal.

„Der Hintergrund der Aufführung […] ist sehr schön. [Er] gibt den Menschen das Gefühl, dass das Göttliche vom Himmel auf die Erde herabgestiegen ist“, sagte Sugimoto. „Die Verbindung ist unglaublich und wirklich beeindruckend.“

Shen Yun mit Sitz in New York ist die weltweit führende klassische chinesische Tanzkompanie. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 5.000 Jahre alte chinesische Zivilisation wiederzubeleben. Fünf Jahrtausende lang glaubten die Chinesen an den göttlichen Ursprung ihrer Kultur. Daraus resultieren Bezeichnungen wie das „Land des Göttlichen“ und das „Himmlische Reich“.

Sugimoto lobte die Schönheit des Tanzes, das Bühnenbild und die allgemeine Ästhetik der Aufführung. Zusammen hätten sie zu einem fesselnden Erlebnis beigetragen.

Die Schönheit des klassischen chinesischen Tanzes war es auch, die den Direktor des Bauunternehmens, Fumihiro Kato, am meisten beeindruckte. Er beschrieb die Aufführung als „berauschend“ und war von der Schönheit der Darbietung und der Energie der Aufführung überwältigt.

„Ich bin sehr bewegt“, sagte Kato. „Die ganze Atmosphäre ist großartig, und ich war tief bewegt. Die lange Geschichte der chinesischen Zivilisation, wie sie von Shen Yun in zwei Stunden Musik und Tanz präsentiert wurde“, habe ihn sehr zum Nachdenken angeregt.

„Ich denke über die Vergangenheit und die Zukunft sowie die Geschichte der Welt nach, was mich die Tiefe der chinesischen Kultur spüren lässt“, sagte er. Er glaube, dass die Botschaft von Shen Yun universell sei und vielfältige Auswirkungen auf die Welt haben werde.

Offizielle Würdigung in Atlanta

Diese Auswirkungen waren auch in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, zu spüren. Dort lobte der Stadtrat die „extrem kraftvolle“ Kunst Shen Yuns.

Michael Julian Bond, Mitglied des Stadtrats von Atlanta, nahm an der Eröffnungsnacht von Shen Yun Performing Arts am 23. Dezember in der Atlanta Symphony Hall teil, um den Künstlern persönlich eine Ehrenerklärung im Namen des Stadtrats zu überreichen.

„Sie wissen, dass Ehrenerklärungen der Stadt Atlanta die höchsten Auszeichnungen sind, die die Stadt an eine Person, einen Ort oder ein Ereignis vergeben kann“, sagte er nach der Vorstellung. Eine Würdigung, die zu Shen Yun passe, lobte er.

„Diese Künstler, die Mission von Shen Yun, all das entspricht dem, was Atlanta schätzt“, sagte er. Es sei der höchste Ausdruck, „durch Kunst, durch Musik, durch Aufführung, die Schönheit dessen zu zeigen, was in unseren Herzen und in der Menschheit ist“, fuhr Bond fort. „Die Stadt Atlanta erkennt das an und möchte die Mission von Shen Yun mit ihrer Stimme unterstützen.“

Shen Yun wurde 2006 in New York gegründet. Das Ensemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 5.000 Jahre alte chinesische Zivilisation wiederzubeleben. Durch Musik und Tanz will die Gruppe den Zuschauern ein China zeigen, wie es vor dem Kommunismus war.

Heute ist Shen Yun vor allem als die weltweit führende klassische chinesische Tanzkompanie bekannt. Die Gruppe umfasst mittlerweile acht Ensembles. Diese ziehen jede Saison rund eine Million Zuschauer mit einer neuen Produktion in ihren Bann. In der vergangenen Spielzeit besuchte Shen Yun rund 200 Städte und spielte vor ausverkauften Häusern in den besten Theatern der Welt. Diese Spielzeit verspricht, ein ebenso großer Erfolg zu werden.

„Großartig“ und „phänomenal“

Bond fand die Aufführung „einfach großartig und überwältigend. […] Es war wirklich, wirklich phänomenal.“ Für ihn sei es ein persönlich bewegender und großartiger Abend gewesen. Der Freude auf den Gesichtern der Zuschauer um ihn herum konnte er entnehmen, dass sie genauso empfanden.

Von den Tänzen über die Kostüme bis zum Live-Orchester, über die Farbgebung der animierten Kulisse, dem Belcanto und den Geschichten – alles wirkte zusammen, um etwas Kraftvolles zu schaffen, so Bond. „Es war eine sehr talentierte und hochpräzise Aufführung, die zudem sehr bewegend und emotional war“, fügte er hinzu. „Jeder Teil dieser Aufführung war so perfekt, wie es sich ein Mensch nur vorstellen kann. […] Es war ein sehr, sehr, sehr großartiges Erlebnis.“

Bond überreichte einst dem Dalai Lama eine ähnliche Auszeichnung. Er interessiere sich seit Langem für den Buddhismus und sehe einige buddhistische Themen in der von Shen Yun präsentierten traditionellen chinesischen Kultur.

Shen Yun zeige universelle Themen und Geschichten, sagte Bond. Bei einem Tanz fühlte er sich an Geschichten aus dem Christentum und dem Judentum erinnert, wie die Geschichte von Moses, der das Rote Meer teilte.

Es werde ein göttliches Eingreifen dargestellt, erklärte er, „um für die Menschen einzugreifen und sie an einen sichereren Ort, einen höheren Ort, einen erstrebenswerteren Ort zu bringen“.

„Es war extrem kraftvoll“, sagte er und ermutigte Shen Yun, mit seiner Mission fortzufahren. „Wir möchten, dass Sie oft wiederkommen, weitermachen und diese Botschaft in der ganzen Welt verbreiten“, sagte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter den Titeln „Shen Yun Captivates Audience in First Performance of the Season in Nagoya, Japan“ und „Atlanta City Councilmember Commends ,Extremely Powerful’ Art by Shen Yun“. (deutsche Bearbeitung jw)

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com. Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.