Smog-Saison: Schulen in Indiens Hauptstadt geschlossen

Wegen der massiven Luftverschmutzung sind in Indiens Hauptstadt Neu Delhi die Schulen geschlossen worden. Bis auf Weiteres werde der Unterricht online abgehalten, erklärte Chefministerin Atishi am Sonntagabend im Onlinedienst X. Ausnahmen gelten demnach für die Klassenstufen zehn bis zwölf.

Die Behörden hoffen, dass der Verkehr erheblich reduziert wird, wenn die meisten Schüler zu Hause bleiben. Die Grundschulen in Neu Delhi waren bereits am Donnerstag geschlossen worden.

Stadtverkehr und geografische Lage

Neu Delhi liegt in einer kesselartigen Region im Tal des Ganges. Die umgebenden Berge verhindern den Luftaustausch. Neben Windstille sowie Kaltluft aus dem Norden trägt die hohe Luftfeuchtigkeit zur Bildung von Smog bei.

Problematisch ist neben dem Stadtverkehr auch das Verbrennen von Ernterückständen auf den Feldern der Bauern, die damit die nächste Aussaat vorbereiten und düngen.

Am Montag wurden eine Reihe weiterer Maßnahmen verhängt, darunter Beschränkungen für Diesel-Lastwagen und Bauarbeiten.

Neu Delhi leidet derzeit unter starker Luftverschmutzung. Die Feinstaubbelastung lag am Sonntagabend 57-mal höher als die von der WHO festgelegte Tagesobergrenze.

Am Montagmorgen wurde der Wert noch um das 39-fache überschritten. Feinstaubpartikel der Kategorie PM2,5 sind so klein, dass sie in den Blutkreislauf des Menschen und tief in die Lunge eindringen können.

Neu Delhi wird häufig als eine der weltweit am meisten verschmutzen Städte eingestuft. (afp/red)