72 Tote – Spanien ruft dreitägige Staatstrauer aus

Angesichts der Flutkatastrophe mit 72 Toten hat Spanien eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Regierungschef Pedro Sánchez habe am Mittwoch mit König Felipe VI. gesprochen und ihn über die offiziellen Trauertage informiert, sagte der Minister für Territorialpolitik, Ángel Víctor Torres. Diese beginnen demnach am Donnerstag.

In der am schwersten betroffenen östlichen Region Valencia wurden in einer vorläufigen Bilanz 70 Tote registriert, wie die regionalen Rettungskräfte am Mittwoch mitteilten. In der benachbarten Region Kastilien-La Mancha wurden laut Behörden zwei Tote geborgen.

Am Dienstag waren sintflutartige Regenfälle auf Ost- und Südspanien niedergegangen und hatten die Straßen mit schlammigen Wassermassen geflutet. In einigen Gegenden fiel an einem Tag mehr Regen als sonst in einem Monat.

Stromversorgung und Telefonverbindungen fielen teilweise aus. Auch Flug- und Bahnverkehr waren beeinträchtigt. Der Regen soll Vorhersagen zufolge noch bis mindestens Donnerstag anhalten. (afp)