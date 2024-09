Spektakulär im All: Erster kommerzieller Weltraumspaziergang „Polaris Dawn“ erfolgreich abgeschlossen

Zwei Besatzungsmitglieder der Mission „Polaris Dawn“ haben am Donnerstag Raumfahrtgeschichte geschrieben: Als erste Amateur-Raumfahrer verließen sie ihre Kapsel für einen privat finanzierten Weltraumspaziergang.

Ausflug ins All

Als erster stieg Bord-Kommandant Jared Isaacman 700 Kilometer von der Erde entfernt durch die Luke der Dragon-Kapsel ins All, wie ein Livestream des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX zeigte. Später folgte die Ingenieurin Sarah Gillis.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

„Es ist herrlich“, sagte der 41-jährige US-Milliardär Isaacman, während er sich an der Außenseite der Kapsel an einer Metallstruktur namens „Skywalker“ festhielt und die Erde unter ihm vorbeizog.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Mit verschiedenen Bewegungen unterzogen Isaacman und Gillis während ihrer mehrminütigen Ausflüge ins All ihren neu entwickelten Raumanzug einem Stresstest – eines der Hauptziele der Mission. Anschließend kehrten sie in die Kapsel zurück, schließlich wurde die Luke wieder geschlossen.

Da die Dragon-Kapsel nicht über eine Luftschleuse verfügt, herrschte während des Weltraumspaziergangs in der gesamten Kapsel ein Vakuum, alle Crewmitglieder trugen daher Raumanzüge und wurden über Schläuche mit Sauerstoff versorgt.

Das Risiko der Mission sei „höher als bei allem, was bisher auf kommerzieller Basis im All unternommen wurde“, sagte der frühere Nasa-Beamte Sean O’Keefe der Nachrichtenagentur AFP.

Orbiting Earth on board Dragon, the Polaris Dawn crew talked with families of @FoldsofHonor, an organization providing educational scholarships to spouses and children of America’s fallen and disabled military service-members and first responders 🇺🇸 pic.twitter.com/1lY7Tz2ssd — Polaris (@PolarisProgram) September 11, 2024

Die Unternehmung sei ein „Wendepunkt auf dem Weg zur Kommerzialisierung des Weltraums“. Bislang hatte noch nie ein Zivilist einen Weltraumspaziergang unternommen, ausschließlich ausgebildete Berufsastronauten hatten Außeneinsätze ausgeführt.

Die vier Raumfahrer waren am Dienstag zur Mission „Polaris Dawn“ ins All gestartet und hatten sich dabei in ihrer Kapsel zeitweise bis auf 1400 Kilometer von der Erde entfernt – so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen der 60er und 70er Jahre.

In den kommenden Jahren planen Isaacman und SpaceX-Chef Elon Musk zwei weitere Missionen im Rahmen des „Polaris“-Programms. Dazu gehört der erste bemannte Flug der neuen SpaceX-Rakete Starship, die sich noch in der Entwicklung befindet. Die Kosten des Programms sind nicht bekannt. (dpa/afp/red)