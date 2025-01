Stallone, Gibson und Voight werden Trumps „Augen und Ohren“ in Hollywood

Kurz vor seiner Amtseinführung hat der designierte US-Präsident Donald Trump Filmstars Sylvester Stallone, Mel Gibson und Jon Voight zu seinen „Sonderbotschaftern“ in Hollywood erklärt. „Es ist mir eine Ehre, Jon Voight, Mel Gibson und Sylvester Stallone als Sonderbotschafter für einen großartigen, aber mit großen Problemen belasteten Ort, Hollywood in Kalifornien, bekannt zu geben“, schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Weiter schrieb Trump, die drei Schauspieler sollten in seinem Namen dafür sorgen, „Hollywood – das in den vergangenen vier Jahren viele Aufträge an andere Länder verloren hat – wieder zu einem größeren, besseren und stärkeren Ort zu machen, als er es jemals gewesen ist“.

Trump sieht „Goldenes Zeitalter für Hollywood“

Trump bezeichnete Stallone, Gibson und Voight als seine „Augen und Ohren“ in Hollywood. Er werde umsetzen, „was sie vorschlagen“. Trump fügte an: „Es wird ein Goldenes Zeitalter für Hollywood sein, wie für die USA selbst!“

Jon Voight, ein Oscar-prämierter Schauspieler, der für seine Rollen in „Midnight Cowboy“ und „Coming Home“ bekannt ist, ist eine prominente Stimme, die traditionelle Werte vertritt und Trump und seine Politik unterstützt. Als Kritiker von Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris bezeichnete er die Präsidentschaftswahlen 2024 in einem Videopost im August 2024 auf der Social-Media-Plattform X als den „Krieg unseres Lebens“ und sagte, die Vereinigten Staaten wären „in Schwierigkeiten“, wenn Harris gewinnen sollte.

Mel Gibson, ein zweifacher Oscar-Preisträger und Regisseur, setzt sich seit langem für traditionelles Geschichtenerzählen in Hollywood ein. Gibson hat der Filmindustrie vorgeworfen, den Bezug zu ihren Wurzeln verloren zu haben. In einem kürzlichen Interview in Joe Rogans Podcast prangerte Gibson die Lage in Südkalifornien an und sagte, San Francisco sei in ein „apokalyptisches“ Chaos verwandelt worden.

Der 78-jährige „Rambo“- und „Rocky“-Darsteller Stallone ist ebenfalls ein Unterstützer des designierten Präsidenten. Nachdem Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, verglich Stallone ihn mit Präsident George Washington. Er glaubt Trumps Präsidentschaft werde die Welt verändern. (afp/dl)