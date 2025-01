Streiks in Belgien: 40 Prozent der Flüge am Brüsseler Flughafen gestrichen

Wegen landesweiter Streiks in Belgien fallen am Flughafen der Hauptstadt Brüssel am Montag zahlreiche Flüge aus. Rund 40 Prozent der geplanten Abflüge und Landungen am Flughafen Zaventem wurden wegen Streiks beim Personal an der Gepäckabfertigung und bei den Sicherheitskontrollen gestrichen, wie eine Flughafensprecherin mitteilte.

Auch der zweitgrößte Flughafen Belgiens nahe der Stadt Charleroi warnte vor Verspätungen und Ausfällen. Die drei großen belgischen Gewerkschaften hatten für Montag zum Generalstreik aufgerufen.

Sie protestieren gegen mögliche Pläne für Rentenkürzungen, die derzeit in den Koalitionsverhandlungen für die nächste belgische Regierung besprochen werden. An den Gesprächen sind unter der Führung der konservativen N-VA insgesamt fünf Parteien beteiligt.

Auch die belgische Bahn wird bestreikt

„Es sind mindestens drei Milliarden an Einsparungen bei den Renten geplant“, warnte die Generalsekretärin der christlichen Gewerkschaft CSC, Marie-Hélène Ska, in einem Radiointerview.

Unter den fünf potenziellen Koalitionspartner „bestreitet das niemand“, fügte sie hinzu. Betroffen seien unter anderem Beschäftigte im öffentlichen Dienst und bei der belgischen Bahn, die derzeit noch die Möglichkeit hätten, frühzeitig in den Ruhestand zu gehen.

Auch bei der belgischen Bahn wird deshalb gestreikt, am Montag fährt im Schnitt nur jede dritte Intercity-Verbindung. In Brüssel und im Süden des Landes fallen im Nahverkehr zahlreiche Busse und Bahnen aus.

In der nordbelgischen Region Flandern streiken zudem die Lehrer. (afp/red)