Streit über politischen Asylfall zwischen Polen und Ungarn eskaliert

Polen hat die sechsmonatige rotierende EU-Präsidentschaft von Ungarn übernommen. Die Eröffnungsfeier der polnischen Präsidentschaft fand am 3. Januar im Nationaltheater in Warschau statt. Allerdings erklärte die polnische Regierung bereits im Vorfeld, dass der ungarische Botschafter in Warschau „im Theater nicht willkommen“ sei. Auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wurde nicht eingeladen.

Der diplomatische Streit wurde durch den Fall von Marcin Romanowski ausgelöst. Der rechtsgerichtete Politiker erhielt nämlich kürzlich Asyl in Ungarn. In Polen wird der ehemalige stellvertretende Justizminister wegen Korruptionsvorwürfen gesucht.

Der politische Berater und Direktor des ungarischen Ministerpräsidenten, Balázs Orbán (nicht verwandt mit dem Regierungschef Orbán), reagierte auf die Ereignisse auf X:

„Marcin Romanowski wurde von den polnischen Behörden trotz seiner parlamentarischen Immunität verhaftet, sodass es zumindest fraglich ist, ob er einen fairen Prozess erwarten kann. Nach den Verfahren gegen Donald Trump, Matteo Salvini, Marine Le Pen und andere ist dies ein weiteres Beispiel dafür, dass die Linke versucht, das Justizsystem als Waffe gegen ihre politischen Gegner einzusetzen“, sagte er.

Wenn die Aufnahme von politischen Flüchtlingen und das Eintreten für Gerechtigkeit bedeuten, dass ungarische Politiker von einigen Eröffnungszeremonien ausgeschlossen werden müssten, sei dies „den Preis wert“, fügte er hinzu.

🇭🇺Back in December, Hungary granted political asylum to Poland's former Deputy Justice Minister.

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) January 4, 2025