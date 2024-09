Streit um den Haushalt: USA steht wieder einmal vor dem Shutdown

Die Mitglieder des US-Kongresses versuchen weiterhin, die Schließung der staatlichen Behörden in einer politisch aufgeladenen Atmosphäre zu verhindern, während sich beide Parteien auf die bevorstehenden Wahlen vorbereiten.

Den Abgeordneten bleiben weniger als drei Wochen, um eine Einigung zu erzielen, die die Funktionsfähigkeit der Behörden über den 30. September hinaus sicherstellt. Gelingt dies nicht, stehen die USA ab dem 1. Oktober vor einer vollständigen oder teilweisen Schließung, dem sogenannten „Shutdown“. Das würde unbezahlten Zwangsurlaub für Hunderttausende Staatsbedienstete und damit Einschränkungen im öffentlichen Dienst und für zahlreiche öffentliche Einrichtungen wie Nationalparks bedeuten.

Vergangene Woche hat der Republikaner Clay Higgins aus Louisiana mit Unterstützung des republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, einen Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt vorgelegt, der die Finanzierung der US-Regierung bis März 2025 sicherstellen soll. Einige Bestimmungen dieses Vorschlags sind jedoch für viele Demokraten inakzeptabel.

Haushaltsstreitigkeiten in Washington

In Washington sind Haushaltsblockaden im Herbst keine Seltenheit, denn Repräsentantenhaus und Senat streiten über zwölf verschiedene Haushaltsgesetze. Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus hat fünf eigenständige Haushaltsgesetze verabschiedet, die jeweils nur einen bestimmten Bereich der Regierungsausgaben wie Verteidigung oder Bildung betreffen. Diese Gesetze enthalten jedoch Klauseln zu umstrittenen Themen wie Abtreibungsrecht, Waffenkontrolle und Einwanderungspolitik, die sie im demokratisch kontrollierten Senat chancenlos machen. Bislang hat der Senat noch keine dieser Vorlagen verabschiedet.

In den vergangenen Jahren wurden diese Fristen im September meist durch so genannte „Continuation Resolutionen“ überbrückt, mit denen die Regierungsgeschäfte auf dem Niveau des Vorjahres weitergeführt wurden.

In diesem Jahr könnte das Ringen um den Haushalt jedoch noch komplizierter werden, da im November die Präsidentschaftswahlen anstehen. Sie wird die Arbeit des Kongresses in den nächsten zwei Monaten beeinflussen, da beide Parteien um die Gunst der Wähler buhlen. Keine der beiden Parteien will einen Shutdown, der politische Unsicherheit mit sich bringen würde.

Der SAVE Act

Am 6. September hat die republikanische Führung im Repräsentantenhaus ihren Plan zur Aufrechterhaltung der Regierungsgeschäfte vorgestellt. Dieser Vorschlag sieht eine Verlängerung der Finanzierung um sechs Monate bis zum Frühjahr 2025 vor. Diese sogenannte „Stopgap Bill“ enthält jedoch auch den SAVE Act. Dieser Gesetzentwurf sieht Schutzmaßnahmen gegen die Stimmabgabe illegaler Einwanderer bei den Präsidentschaftswahlen vor. Er würde einen Nachweis der Staatsbürgerschaft für die Eintragung ins Wählerverzeichnis verlangen. Die Demokraten und US-Präsident Joe Biden lehnen das Gesetz strikt ab. Sie sagen, es würde Wähler aus Minderheitengruppen benachteiligen. Donald Trump hat sich für das Gesetz ausgesprochen.

Am Mittwoch, dem 11. September, verschob Sprecher Johnson die Abstimmung über das Gesetz wegen innerparteilichen Widerstands.

Die Republikaner haben nur eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus. Johnson sagte, man werde das ganze Wochenende daran arbeiten, einen Gesetzentwurf zu finden, der genügend Stimmen für eine Verabschiedung auf sich vereinen könne. Einen neuen Termin für eine Abstimmung nannte er zunächst nicht.

Reaktion der Demokraten

Chuck Schumer, der Führer der Demokraten, die im Senat die Mehrheit haben, signalisierte schnell seinen Widerstand gegen das Gesetz. Er warf den Republikanern vor, die Fehler zu wiederholen, die im vergangenen Jahr zum Sturz des früheren Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, geführt hatten.

Schumer betonte, dass nur eine überparteiliche Zusammenarbeit einen Shutdown verhindern könne und wies darauf hin, dass sich die Demokraten auf Gesetze zur Sicherheit im Schienenverkehr und zur Senkung der Kosten für Insulin und andere Medikamente konzentrieren würden.

Die Situation bleibt angespannt und die Zeit drängt, um eine Lösung zu finden, die einen Shutdown der Regierung verhindern kann.