Sturm in Großbritannien: 100 Flüge in London gestrichen – Bruchlandung in Belfast

Ein Sturm hat kurz vor Weihnachten die Reisepläne vieler Menschen in Großbritannien durchkreuzt: Am Londoner Flughafen Heathrow mussten am Sonntag 100 von insgesamt etwa 650 Flügen gestrichen werden. Als Gründe nannte der Flughafen, einer der größten in Europa, „starken Wind und Luftraumbeschränkungen“.

Am Belfast City Airport in Nordirland musste am Sonntagnachmittag die Landebahn vorübergehend gesperrt werden, nachdem eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Emerald Airlines aufgrund „ungünstiger Wetterbedingungen“ eine Bruchlandung hingelegt hatte. An Bord der Maschine, die im Auftrag von Aer Lingus vom schottischen Edinburgh nach Belfast geflogen war, waren Medienberichten zufolge nur Besatzungsmitglieder. Schwer verletzt wurde demnach niemand.

Der britische Wetterdienst hatte zuvor eine Unwetterwarnung herausgegeben und vor Sturmböen von bis zu 125 Stundenkilometern gewarnt. Der Sturm beeinträchtigte auch den Fähr- und Zugverkehr: Das Fährunternehmen P&O Ferries stellte nach eigenen Angaben den Fährverkehr zwischen Larne in Nordirland und Cairnryan in Südschottland bis Sonntagabend ein. Züge der schottischen Bahngesellschaft ScotRail waren mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs. (afp/red)