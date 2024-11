Südkorea im Schnee – Flugausfälle und Massenkarambolage mit 53 Autos

Der anhaltend heftige Schneefall in Südkorea hat nach Angaben der Behörden zu drei Todesopfern sowie zu starken Behinderungen im Flug- und Fährverkehr geführt.

Die südkoreanische Hauptstadt wurde am 27. November vom stärksten Novemberschneefall seit Beginn der Aufzeichnungen vor über einem Jahrhundert heimgesucht, so die Wetterbehörde.

Massenkarambolage mit 53 Autos

Auf einer Autobahn in der Stadt Wonju um Osten Südkoreas kam es zu einem Massenunfall mit 53 Autos. Mindestens 11 Menschen wurden bei der Massenkarambolage verletzt, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17:50 Uhr am 27. November (Ortszeit 8:50 Uhr MESZ). Videos und Fotos vom Gangwon State Fire Headquarters zeigen an der Unfallstelle verunglückte Autos und Abschleppwagen.

Das Innenministerium aktualisierte seine Katastrophenwarnung und warnt vor nassem Schnee, was das Risiko für Schäden erhöhe.

156 Flüge und 104 Fähren gestrichen

Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, wurden 156 Flüge gestrichen und 104 Fährverbindungen unterbrochen.

In der Provinz Gyeonggi nahe der Hauptstadt Seoul kamen offiziellen Angaben zufolge drei Menschen infolge des Wintereinbruchs ums Leben. Einer von ihnen starb, als eine Zeltkonstruktion bei der Räumung zusammenstürzte.

40 Zentimeter Schnee in der Hauptstadt

In der Hauptstadt Seoul wuchsen die Schneedecke am zweiten Tag laut dem Innenministerium auf bis zu 40 Zentimeter an. In Gebieten außerhalb der Hauptstadt wurden bis zu 45 Zentimeter gemessen.

Die Stadtverwaltung setzte 11.000 Mitarbeiter zur Räumung ein. Der Wintereinbruch verursachte zahlreiche Stromausfälle.

Während die Schneefall-Warnungen für die Hauptstadt mittlerweile aufgehoben wurden, wurde in einigen Gebieten südlich von Seoul laut Wetterbehörde ein Zentimeter Neuschnee pro Stunde gemessen.

Der bisherige November-Schneerekord seit Beginn der landesweiten Wetteraufzeichnungen im Jahr 1907 war am 28. November 1972 aufgestellt worden, als 12,4 Zentimeter Neuschnee fielen. (afp/red)