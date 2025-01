Südkorea: Korruptionsermittler beantragen Verlängerung der Haft von Präsident Yoon

Nach der Verhaftung des vom Parlament entmachteten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol haben die Ermittler die Verlängerung seiner Haft beantragt. Das Büro für Korruptionsermittlungen (CIO) reichte am Freitag nach eigenen Angaben einen entsprechenden Antrag ein, da der aktuelle Haftbefehl nur für 48 Stunden gelte und am Freitag auslaufe.

Die CIO-Ermittler machten von der Möglichkeit Gebrauch, eine Verlängerungen des Haftbefehls um 20 Tage zu beantragen. Eine Anhörung dazu soll am Samstag stattfinden, wie eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Festnahme am Mittwoch

Yoon war am Mittwochmorgen festgenommen worden. Vor der Beantragung des neuen Haftbefehls hatte Yoon am Freitag erneut die Aussage verweigert, wie sein Anwalt Yoon Kab Keun AFP mitteilte.

Yoon hatte Anfang Dezember in Südkorea kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und das Land damit in eine politische Krise gestürzt. In einem Haushaltsstreit hatte er von dieser Maßnahme gebraucht gemacht, die vom im In- und Ausland alarmiert aufgenommen wurde.

Das südkoeranische Parlament sprach sich für eine Absetzung Yoons aus, über die das Verfassungsgericht noch abschließend entscheiden muss. Am Dienstag begann das Verfahren. (afp)