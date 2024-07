Supreme Court erschwert Klagen wegen 6. Januar: Hunderte dürfen auf Strafminderung hoffen

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten (Supreme Court) entschied am 28. Juni mit sechs zu drei Stimmen zugunsten eines ehemaligen Polizeibeamten, der nach einem Buchhaltungsgesetz angeklagt wurde, nachdem er am 6. Januar 2021 kurz das US-Kapitol betreten hatte.

Joseph Fischer aus Pennsylvania hatte gegen ein früheres Urteil wegen Behinderung der Justiz vor dem Bezirksgericht in Washington Berufung eingelegt.

Das neue Urteil könnte es der Biden-Administration erschweren, die im Zusammenhang mit dem Eindringen in das Kapitol Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen. Dies geschah, als die Abgeordneten versuchten, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen zu bestätigen.

Die Mehrheitsmeinung im Fall Fischer vs. United States wurde vom Vorsitzenden Richter John Roberts verfasst.

Ihm schlossen sich die Richter Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und die von Joe Biden nominierte Richterin Ketanji Brown Jackson an. Letztere schloss sich der Mehrheitsmeinung an, verfasste aber eine eigene Stellungnahme.

Die Richterinnen Sonia Sotomayor, Elena Kagan und die von Donald Trump nominierte Amy Coney Barrett hielten Fischers Berufung für unbegründet.

Der Fall wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Auswirkungen auf Hunderte Strafverfahren zum 6. Januar haben könnte, darunter auch das Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Trump, das mit dem 6. Januar in Verbindung steht.

Beweissicherung gegen kriminelle Unternehmen

Fischer wurde in mehreren Punkten angeklagt, unter anderem wegen Behinderung der Justiz. Die Staatsanwaltschaft stützte sich dabei auf einen Paragrafen des Sarbanes-Oxley Act von 2002, der nach dem Korruptionsskandal um den Energieriesen Enron erlassen wurde.

Verurteilungen wegen Manipulation von Beweismitteln können bis zu 20 Jahre Gefängnis nach sich ziehen. Der Wortlaut vom Paragrafen 1512(c) konzentriert sich auf Dokumente und stellt sicher, dass diese für amtliche Verfahren zur Verfügung stehen.

Abschnitt 1512(c) besagt: „Wer in korrupter Weise (1) eine Aufzeichnung, ein Dokument oder einen anderen Gegenstand verändert, zerstört, verstümmelt oder verbirgt oder dies versucht, in der Absicht, die Unversehrtheit oder Verfügbarkeit des Gegenstands für die Verwendung in einem amtlichen Verfahren zu beeinträchtigen, oder (2) ein amtliches Verfahren auf andere Weise behindert, beeinflusst oder erschwert oder dies versucht, wird gemäß diesem Titel mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren oder beidem bestraft.“

Die Anklage bezieht sich auf die angebliche Behinderung der Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen durch den Kongress – ein Verfahren, das den Weg für Bidens Amtseinführung zwei Wochen später ebnete.

Fischer argumentierte, dass er nicht nach 1512(c) hätte angeklagt werden dürfen, da er darauf abzielt, Fehlverhalten von Großunternehmen zu verhindern.

Das Gesetz wurde als Reaktion auf eine Reihe großer Unternehmensskandale in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren verabschiedet. Die bekanntesten Fälle waren Enron, WorldCom und Tyco. Diese Skandale deckten gravierende Mängel in der Unternehmensführung, Rechnungslegung und Transparenz auf. Manager manipulierten Finanzberichte, um die finanzielle Gesundheit ihrer Unternehmen übertrieben darzustellen. Mitarbeiter von Enron sollen zudem begonnen haben, Dokumente zu vernichten, als sie erfuhren, dass Anklagen vorbereitet wurden.

„Unangemessenes Mittel“ gegen Einzelpersonen

Einige der Angeklagten, die nach der Evakuierung der Abgeordneten am 6. Januar im Kapitol eintrafen, wurden auch wegen Behinderung eines amtlichen Verfahrens angeklagt. Mehrere Angeklagte argumentierten vor Gericht erfolglos, dass sie den Kongress nicht behindert hätten, da sie erst im Gebäude gewesen seien, nachdem die Abgeordneten den Komplex verlassen hatten.

Fischer hingegen sagte, er habe das Gebäude bereits verlassen, bevor der Kongress versucht habe, die Wahl zu bestätigen. Er sei zum Zeitpunkt des Sicherheitsverstoßes bereits im Bundesstaat Maryland gewesen.

Rechtsexperten, darunter Fischers Verteidiger, haben das Justizministerium dafür kritisiert, dass es das Gesetz gegen Angeklagte, darunter den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, eingesetzt hat. Sie argumentieren, dass es ein unangemessenes Mittel zur Verfolgung von Personen sei, die von ihrem Recht nach dem ersten Verfassungszusatz Gebrauch gemacht haben, um gegen die Bestätigung der Wahlergebnisse durch den Kongress zu protestieren.

Mehrheitsmeinung

Die Mehrheitsmeinung besagt, dass der Nachweis eines Verstoßes gemäß 1512(c)(2) erfordert, dass die Regierung nachweist, dass der Angeklagte die Verfügbarkeit einer Aufzeichnung, eines Dokuments oder anderer Dinge, die in einem offiziellen Verfahren verwendet werden, „behindert“ oder zu behindern versucht hat.

Fischer wurde in sieben Anklagepunkten der Verletzung verschiedener Gesetze beschuldigt, aber nur der dritte Anklagepunkt, der sich auf Behinderung bezieht, wurde dem Obersten Gerichtshof vorgelegt, schrieb der Vorsitzende Richter Roberts.

Die anderen Anklagepunkte, die noch anhängig sind, betreffen den tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten, das Betreten und den Aufenthalt in einem Gebäude mit Zugangsbeschränkung sowie ungebührliches und störendes Verhalten im US-Kapitol. Diese Anklagepunkte können mit Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten und acht Jahren geahndet werden.

Vor dem Bezirksgericht beantragte Fischer die Abweisung der Anklage mit der Begründung, er habe den Zugang zu den Dokumenten nicht behindert. Sein Anwalt argumentierte, dass die gesetzliche Bestimmung „nur Versuche kriminalisiert, die Verfügbarkeit oder Integrität von Beweisen zu beeinträchtigen“. Das Gericht gab dem Antrag statt und stellte fest, dass das Gesetz nur dann anwendbar sei, wenn der Angeklagte „irgendeine Handlung in Bezug auf ein Dokument, eine Aufzeichnung oder einen anderen Gegenstand“ vorgenommen habe.

Ein Berufungsgericht hob das Urteil jedoch auf und verwies den Fall an das Gericht der ersten Instanz zurück.

Ungewöhnliche Gesetzesinterpretation

Das Problem sei, dass die Bundesregierung eine „neue Interpretation“ des Gesetzes verwendet habe, die zu weit gehe, schrieb der Vorsitzende Richter, und dass diese Interpretation „ein breites Spektrum alltäglichen Verhaltens kriminalisieren und sowohl Aktivisten als auch Lobbyisten jahrzehntelangen Haftstrafen aussetzen würde“.

Wie die Regierung während der Anhörung einräumte, könnte dies dazu führen, dass ein „friedlicher Demonstrant“ nach 1512(c)(2) angeklagt und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt werden könnte.

Und es gäbe kein offensichtliches Hindernis für die Regierung, unter (c)(2) jede Lobbyarbeit zu verfolgen, die ein offizielles Verfahren „beeinflusst“ und „korrupt“ ist, schrieb Roberts.

„Solche merkwürdigen Ergebnisse unterstreichen, wie unplausibel die Interpretation ist“, schrieb er.

Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil des Berufungsgerichts auf und verwies den Fall an das Bezirksgericht zurück, „um das Verfahren unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme fortzusetzen“.

Richterin Jackson schloss sich der Mehrheitsmeinung an, gab aber ihre eigene Stellungnahme ab.

Sie schrieb, dass sie mit der Mehrheit darin übereinstimme, dass 1512(c)(2) nicht „alle Formen behindernden Verhaltens“ abdecke.

Obwohl „die friedliche Machtübergabe eine grundlegende demokratische Norm ist und diejenigen, die versucht haben, sie auf diese Weise zu stören, dieser Nation eine tiefe Wunde zugefügt haben“, gehe es in diesem Fall „nicht um die Unmoral dieser Handlungen“, sondern um eine spezifische Frage, schrieb Jackson.

In ihrer abweichenden Meinung schrieb Richterin Barrett, dass die Mehrheit der Richter „die Vorrechte der politischen Instanzen nicht respektiert“ haben.

„Es gibt keinen anderen Weg: 1512(c)(2) ist ein weit gefasster Paragraf. Aber es ist der Kongress und nicht dieses Gericht, das die Vor- und Nachteile abwägt, ob ein Gesetz weit oder eng gefasst werden sollte.“

„Sobald der Kongress die äußeren Grenzen der Strafbarkeit festgelegt hat, liegt es im Ermessen der Exekutive, bestimmte Fälle auszuwählen, die innerhalb dieser Grenzen verfolgt werden sollen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Supreme Court Rules for Jan. 6 Defendant Who Challenged Obstruction Charge“. (deutsche Bearbeitung jw)