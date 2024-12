Taiwan meldet chinesisches Militär nahe der Insel mit knapp 90 Schiffen und 47 Flugzeugen

China hält nach Angaben aus Taiwan derzeit eine der bislang größten Militärübungen rund um die Insel ab.

„Fast 90“ Schiffe der chinesischen Marine und Küstenwache befänden sich in den Gewässern entlang der sogenannten ersten Inselkette, welche die japanische Präfektur Okinawa, Taiwan und die Philippinen miteinander verbindet, sagte am Dienstag ein hochrangiger taiwanischer Sicherheitsbeamter der Nachrichtenagentur AFP.

Die größte Zahl innerhalb eines Tages

Taiwans Verteidigungsministerium meldete zudem die Sichtung von 47 chinesischen Flugzeugen innerhalb von 24 Stunden – die größte Zahl innerhalb eines Tages seit einem riesigen chinesischen Militärmanöver infolge der Ansprache von Taiwans Präsident Lai Ching-te zum Nationalfeiertag Mitte Oktober.

Laut dem Sprecher des Verteidigungsministeriums, Sun Li-fang, ist die Zahl der chinesischen Schiffe in den Gewässern weitaus größer als während eines chinesischen Manövers 2022 nach einem Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt. Peking verstärkte in den vergangenen Jahren seine militärischen Aktivitäten rund um Taiwan verstärkt.

In etwas mehr als zwei Jahren hielt China vier groß angelegte Militärübungen um Taiwan ab, darunter die Übungen als Reaktion auf Pelosis Besuch und zwei seit Lais Amtsantritt im Mai.

In China berichteten zunächst weder die Volksbefreiungsarmee noch staatliche Medien über verstärkte militärische Aktivitäten im Ostchinesischen Meer, in der Straße von Taiwan oder im Südchinesischen Meer.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking sagte jedoch am Montag, dass China seine Souveränität „entschlossen verteidigen“ werde, nachdem Taiwans Militär angesichts der chinesischen Übungen in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden war. (afp/red)