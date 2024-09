Taiwans Präsident: China soll Territorium von Russland zurückfordern

Nach Ansicht des taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te ist die Kommunistische Partei Chinas (KPC) mehr daran interessiert, auf dem Weg zur Hegemonie voranzukommen, als ihren Traum von territorialer Integrität zu verwirklichen.

Lai machte diese Bemerkung in einem Interview mit einem taiwanischen Fernsehprogramm, das am 1. September anlässlich seiner ersten 100 Tage im Amt ausgestrahlt wurde. Er wies darauf hin, dass Peking zwar häufig die Frage der territorialen Integrität anführe, um seine Ambitionen auf die selbstverwaltete Insel zu rechtfertigen, die KPC jedoch nicht dieselbe Rhetorik in Bezug auf historisch chinesische Gebiete in Russland verwende.

„Chinas Absicht, Taiwan anzugreifen und zu annektieren, hat nichts damit zu tun, was irgendeine Person oder politische Partei in Taiwan sagt oder tut. China will Taiwan nicht wegen seiner territorialen Integrität annektieren“, sagte Lai, der auch als William Lai bekannt ist.

Vertrag von Aigun

Wenn es China wirklich um territoriale Integrität ginge, „warum nimmt es dann nicht die von Russland besetzten Gebiete zurück, die es im Vertrag von Aigun abgetreten hat? Russland ist jetzt am schwächsten, nicht wahr?“

Die Qing-Dynastie unterzeichnete 1858 den Vertrag von Aigun, in dem sie ein riesiges Gebiet im heutigen Fernen Osten Russlands an das Russische Reich abtrat. Dieses Gebiet umfasst einen großen Teil der heutigen Grenze entlang des Flusses Amur.

Lai schlug vor, Peking solle sich auf den Vertrag berufen und Moskau auffordern, das Land zurückzugeben. Da China dies nicht tue, sei es „offensichtlich, dass sie nicht aus territorialen Gründen in Taiwan einmarschieren wollen“.

Die KPC betrachtet Lai als „Separatisten“ und seit seinem Wahlsieg im Januar haben sich die Spannungen zwischen Taiwan und China verschärft. Wenige Tage nach Lais Vereidigung begann Peking mit Militärübungen, die als „Bestrafung“ bezeichnet wurden und Taiwan einkreisten.

Invasion im Jahr 2027?

Im Jahr 2023 warnte Joseph Wu, der damalige Außenminister Taiwans unter Lais Vorgängerin Tsai Ing-wen, dass das chinesische Regime im Jahr 2027 „sehr wahrscheinlich“ in Taiwan einmarschieren werde. Auch CIA-Direktor William Burns warnte im vergangenen Jahr, KPC-Chef Xi Jinping habe sein Militär angewiesen, sich auf eine Invasion im Jahr 2027 vorzubereiten.

Der wahre Grund für Pekings Wunsch, Taiwan zu erobern, sei, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu verändern, so Lai. „Es will die Hegemonie im internationalen Raum, im westlichen Pazifik – das ist sein wahres Ziel“, sagte der Präsident.

Taiwan ist Teil der ersten Inselkette, die sich von Japan über Taiwan und die Philippinen nach Süden bis nach Malaysia erstreckt. Die erste Inselkette gilt als Barriere, die China den leichten Zugang zum Pazifik für seine See- und Luftstreitkräfte verwehrt.

Eine Herausforderung für die USA

Akio Yaita, ein japanischer politischer Kommentator und Journalist, erklärte in einem Facebook-Post vom 2. September, dass er Lais Einschätzung Chinas, Taiwan annektieren zu wollen, zustimme.

„Russland, das sich mitten im Krieg befindet, hat einen Niedergang seiner nationalen Macht erlebt. Wenn China sein Land zurückgewinnen will, sollte das eine gute Gelegenheit sein. Vielleicht ist es möglich, indem man einfach etwas Geld ausgibt. Es ist nicht bekannt, warum China Russland weiterhin heimlich so viel Hilfe leistet, ohne irgendwelche Forderungen zu stellen“, schrieb Yaita.

Yaita wies auch darauf hin, dass das chinesische Regime unter dem ehemaligen KPC-Führer Jiang Zemin in den 1990er-Jahren ebenfalls Land an Russland abgetreten habe.

„Was Xi Jinping bekämpfen will, ist das freie demokratische Lager unter Führung der USA. Und Russland ist Chinas Komplize. Die Annahme, dass Taiwans Unabhängigkeit zu einem Krieg führen würde, ist für China nur eine willkürliche Ausrede“, so Yaita.

Eine offene Rechnung

Chiu Chih-wei, ein Abgeordneter der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei Taiwans, schloss sich Lais Kommentar in einem Facebook-Post am 3. September an. Er fügte hinzu, dass Peking auch eine harte Haltung in Bezug auf seine territorialen Ansprüche im Südchinesischen Meer einnehme.

„Chinas Wiedervereinigung mit Taiwan dient nicht nur dazu, die Regierung zu beseitigen, die nach der Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg nach Taiwan geflohen war, sondern symbolisiert auch Chinas Aufstieg zur Großmacht und seine Herausforderung der Vereinigten Staaten“, schrieb Chiu.

Die Republik China, wie Taiwan offiziell heißt, wurde 1912 in China gegründet. Die Regierung unter dem nationalistischen Führer Chiang Kai-shek zog sich 1949 nach Taiwan zurück, nachdem sie im chinesischen Bürgerkrieg die Kontrolle über China an die kommunistischen Streitkräfte Mao Zedongs verloren hatte.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „China Should Try to Reclaim Land From Russia Under Chinese ‘Territorial Integrity,’ Taiwan President Says“. (deutsche Bearbeitung jw)