Tech-Elite und Weltpolitik: Wer bei Trumps Amtseinführung in der Rotunde dabei ist

Am Montag, 20.1., wird Donald Trump in Washington, D.C. als 47. Präsident der USA vereidigt. Anders als seine erste Amtseinführung im Jahr 2017 und im Unterschied zu den Zeremonien der vorhergehenden Staatsoberhäupter wird die diesjährige nicht auf den Stufen des Kapitols stattfinden.

Stattdessen wird die Rotunde des Kapitols der Schauplatz sein, die den Senat und das Repräsentantenhaus verbindet. Dort hängen unter anderem Gemälde von prägenden Ereignissen der US-Geschichte. Grund für die Verlegung ist das schlechte Wetter in der Hauptstadt. Es sind Minusgrade angesagt. Bereits 1985 leistete Ronald Reagan aus diesem Grund seinen zweiten Amtseid in der Rotunde und im Weißen Haus.

Amtseinführung wird zum Stelldichein der Big-Tech-Größen

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt in diesem Jahr die Gästeliste zur Inaugurationsfeier. Traditionell nehmen die noch lebenden Altpräsidenten an der Amtseinführung teil. Auch in diesem Jahr werden der scheidende Präsident Joe Biden und dessen Frau Jill sowie Vizepräsidentin Kamala Harris anwesend sein. Dazu kommen die noch lebenden früheren Amtsinhaber Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton. Von den früheren Firstladys werden Laura Bush und Hillary Clinton vertreten sein. Michelle Obama fehlt.

Was gegenüber der Zeremonie vor acht Jahren auffällt, ist, dass in diesem Jahr mehrere Tech-Milliardäre und mehr Persönlichkeiten der internationalen Politik vertreten sein werden. Vor allem die eingeladene Tech-Prominenz macht deutlich, welcher Wandel sich im Verhältnis zwischen Trump und der Branche vollzogen hat.

Neben Tesla-Gründer Elon Musk, der die Abteilung für Regierungseffizienz im Team des Präsidenten leiten wird, werden mehrere weitere erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten zur Amtseinführung kommen. Dazu gehören Amazon-Gründer Jeff Bezos und Meta-CEO Mark Zuckerberg.

TikTok-CEO auch dabei

Erwartet wird auch die Teilnahme von OpenAI-CEO Sam Altman, Google-Chef Sundar Pichai, Apple-CEO Tim Cook und Dara Khosrowshahi für Uber. Als besonders brisant gilt die geplante Anwesenheit von Shou Zi Chew. Der CEO von TikTok wird die Amtseinführung von Donald Trump zu einem Zeitpunkt besuchen, da der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court) den Foreign Adversary Controlled Applications Act für verfassungskonform erklärt hatte.

Die US-Regierung hatte ein Verbot oder eine Zwangsveräußerung des Dienstes aufgrund dieses Gesetzes ins Auge gefasst. Es wird befürchtet, dass das kommunistische Regime in China über seinen Einfluss auf den TikTok-Eigentümer ByteDance nationale Sicherheitsinteressen der USA verletzen könnte.

Trump galt ursprünglich ebenfalls als Befürworter eines TikTok-Verbots. Er zeigte sich zuletzt jedoch gesprächsbereit bezüglich einer alternativen Lösung. Höchstrichter Neil Gorsuch warnte am Rande der Urteilsverkündung, dass die geopolitischen Widersacher der USA im Fall eines Verbots den Dienst einfach durch einen anderen ersetzen könnten. Bereits jetzt verzeichnet die chinesische App Red Note eine Vielzahl an Downloads in den USA.

Politiker von CDU und AfD werden zu Amtseinführung von Donald Trump anreisen

Unter den ausländischen Staats- und Regierungschefs, die zur Amtseinführung erwartet werden, befinden sich Argentiniens Präsident Javier Milei und Daniel Noboa, der Präsident von Ecuador. Teilnehmen werden auch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und sein japanischer Amtskollege Takeshi Iwaya.

Eingeladen war auch Chinas kommunistischer Machthaber Xi Jinping, er wird durch seinen Vize Han Zheng vertreten. Die meisten Staaten, die nicht direkt ein Regierungsmitglied senden, sind durch die diplomatischen Geschäftsträger repräsentiert. So auch Deutschland durch Botschafter Andreas Michaelis.

Während keine offiziellen Regierungsvertreter aus Deutschland zur Amtseinführung von Donald Trump anreisen werden, sind einige Vertreter aus der Politik eingeladen. Unter ihnen ist der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt. Aber auch AfD-Politiker werden bei der Zeremonie erwartet – angeführt von Bundessprecher Tino Chrupalla.

Aus rechtsgerichteten europäischen Parteien werden unter anderem die Spitzen von Großbritanniens Reform Party, Nigel Farage, der spanische Vox-Chef Santiago Abascal und die Vorsitzenden von belgischer Vlaams Belang, Tom Van Grieken, sowie von der französischen Reconquête, Éric Zemmour, erwartet. Aus Frankreich soll auch Marion Maréchal, die Nichte von Marine Le Pen, erscheinen.

Carrie Underwood wird „America The Beautiful” vortragen

Zu den weiteren prominenten Gästen der Amtseinführung von Donald Trump werden auch Kardinal Timothy Dolan von New York und Prediger Franklin Graham gehören. Beide werden Bittgebete vortragen.

Die traditionelle Darbietung des patriotischen Liedes „America The Beautiful“ wird die bekannte Countrysängerin Carrie Underwood übernehmen. Außerdem werden Lee Greenwood („God Bless The USA“), die Village People („YMCA“) und Startenor Christopher Macchio den musikalischen Teil der Zeremonie mit bestreiten. Einer der prominenten Performer von 2017, der Countrystar Toby Keith, wird hingegen dieses Mal fehlen – er verstarb im Vorjahr nach einem Krebsleiden.

Zu den Prominenten, die zur Amtseinführung erwartet werden, gehören unter anderem auch Sportmanager Dana White, Moderatorin Megyn Kelly, Reality-Star Caitlyn Jenner, Comedian Theo Von und die Nelk Brothers. Von und die vier YouTuber hatten im Wahlkampf Interviews mit Trump geführt und sollen dazu beigetragen haben, ihm das „Bro Vote“, die Stimmen junger Männer, zu sichern.