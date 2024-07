Terrorgefahr: US-Armee hebt Warnstufe für Stützpunkte in Europa an

Die US-Armee hat die Bedrohungslage auf mehreren ihrer Stützpunkte in Europa heraufgestuft. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Warnstufe, wie die US-Sender „ABC News“ und CNN am Sonntag unter Berufung auf nicht namentlich genannte Beamte berichteten.

Diese Sicherheitsstufe namens „Force Protection Condition Charlie“ gilt, wenn von einer unmittelbar bevorstehenden Terrorbedrohung ausgegangen wird. Die höchste Stufe „Delta“ wird laut Pentagon ausgerufen, wenn ein Terroranschlag erfolgt oder „unmittelbar bevorsteht“.

„Es gibt glaubwürdige Informationen, die auf einen Angriff auf US-Stützpunkte in der kommenden Woche oder so hinweisen“, zitierte der US-Sender Fox News einen Verteidigungsbeamten.

Das Pentagon erklärte, dass „aufgrund einer Kombination von Faktoren“ die sich auf die Sicherheit der in Europa stationierten US-Soldaten und deren Familien auswirken könnten, das US-Kommando in Europa seine Anstrengungen verdoppelt.

Art der Bedrohung unklar

Unklar blieb die Art der Bedrohung. Der von „Fox News“ zitierte Beamte sagte dem Sender zufolge, dass diese nicht mit den Parlamentswahlen in Frankreich zusammenhänge. Das Pentagon reagierte auf Nachfrage zunächst nicht.

Das zuständige Zentralkommando des US-Militärs (Eucom) mit Sitz in Stuttgart wollte sich auf Nachfrage des Senders CNN nicht zu den spezifischen Schutzvorkehrungen der Streitkräfte äußern.

Ein Sprecher sagte demnach jedoch, dass Eucom ständig eine Vielzahl von Faktoren prüfe, die für die Sicherheit des US-Militärs im Ausland von Bedeutung seien. „Im Rahmen dieser Bemühungen ergreifen wir oft zusätzliche Maßnahmen, um die Sicherheit unserer Militärangehörigen zu gewährleisten“, so der Sprecher. Details dazu werde man nicht nennen.

US-Außenministerium rät für Deutschland zur Vorsicht

Das Europäische Kommando der Vereinigten Staaten (USEUCOM) mit Sitz in Deutschland bestätigte die angehobene Alarmstufe zunächst nicht und erklärte lediglich: „Wir bleiben wachsam“. In Deutschland rät das US-Außenministerium seinen Bürgern derzeit wegen erhöhter Terrorgefahr zur Vorsicht.

Mehrere Länder in Europa, darunter Frankreich, hatten die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, nachdem Bewaffnete im März in einem Vorort von Moskau bei einem Angriff auf eine Konzerthalle mehr als 140 Menschen getötet hatten. Zu der Tat bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach nach dem Anschlag in Moskau von einer „akuten“ Terrorgefahr in Deutschland. (afp/dpa/red)