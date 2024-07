Thailand will Wirtschaft mit Konsumschecks ankurbeln

Thailand will seine Wirtschaft mit Konsumschecks ankurbeln. Ende des Jahres sollen mehr als 50 Millionen der insgesamt gut 70 Millionen Bürger des Landes jeweils 10.000 Baht (255 Euro) erhalten, kündigte Vize-Finanzminister Julapun Amornvivat am Mittwoch an. Sie können das Geld für fast alles ausgeben – nur nicht für Schmuck, Lotterielose und Cannabis.

Die Geldspritze sei nötig

Die Registrierung für die Konsumschecks beginnt am 1. August, wie Armonvivat sagte. Das Geld werde im letzten Quartal dieses Jahres digital ausgezahlt und könne in allen offiziell registrierten Läden ausgegeben werden, sagte der Vize-Minister. Ausgenommen sind demnach Geschäfte, die Schmuck, Lotterielose oder Cannabis verkaufen.

Den Staat werden die Konsumschecks nach Angaben des Finanzministeriums umgerechnet 11,5 Milliarden Euro kosten. Finanzminister Pichai Chunhavajira hatte betont, diese Geldspritze sei nötig, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Thailand leidet noch unter den Nachwehen der Corona-Pandemie. Es kommen weniger Touristen; vor allem chinesische Urlauber fehlen. Die Touristenbranche erwirtschaftet fast 20 Prozent des thailändischen Bruttoinlandsprodukts. Die Weltbank prognostiziert für dieses Jahr ein Wachstum von 2,4 Prozent.

Zu Beginn der Coronakrise war auch in Deutschland diskutiert worden, Konsumgutscheine auszugeben. In den USA erhielten die meisten Bürger zu Beginn der Corona-Pandemie einen Scheck in Höhe von bis zu 1.200 Dollar. (afp/red)