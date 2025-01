TICKER | Das sind die ersten Beschlüsse: Von WHO-Austritt bis Notstand an Grenze zu Mexiko

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am ersten Tag seiner Amtszeit mehrere innen- und außenpolitische Dekrete. Er beschloss umgehend den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen sowie aus der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Ein Überblick:

7:21 Uhr

78 Diversitätsprogramme beendet

US-Präsident Donald Trump hat 78 Programme der Bundesregierung zur Förderung von Diversität beendet. Es handelt sich um Verfügungen und Anordnungen, von denen viele darauf abzielten, Vielfalt und Gleichheit in der Regierung, am Arbeitsplatz und im Gesundheitswesen sowie die Rechte von LGBTQ-Menschen zu fördern.

Die Behörden sollen „alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Finanzierung der Gender-Ideologie durch den Bund zu beenden“, hieß es.

Programme für Diversität, Gleichstellung und Inklusion – im Englischen abgekürzt als DEI – diskriminierten weiße Menschen, von allem Männer, in der Bundesregierung und der Geschäftswelt.

6:55 Uhr

Es gibt zwei Geschlechter: Mann und Frau

Trump ordnete an, dass der Politik der Vereinigten Staaten fortan die Annahme zugrunde liegen soll, dass es nur zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich.

Offizielle Dokumente wie Pässe und Visa müssen künftig wieder das „korrekte biologische Geschlecht“ ausweisen.

6:29 Uhr

Ausstieg aus der WHO und dem Pariser Klimaschutzabkommen

Angeordnet wurde von Trump der Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaschutzabkommen. LetztereS wird laut Vertrag nach einem Jahr wirksam. Trump unterzeichnete überdies ein Schreiben an die Vereinten Nationen, in dem er die Absicht seiner Regierung zum Ausstieg aus dem Abkommen erklärte.

Alle vermeintlichen finanziellen Verpflichtungen der USA im Rahmen der Klimarahmenkonvention werden eingestellt oder widerrufen.

Trump hatte im Juni 2017 das Ausscheren seines Landes aus dem Pariser Abkommen verfügt. Wegen der damals noch geltenden langen Übergangsfrist trat seine Entscheidung am 4. November 2020 in Kraft – einen Tag bevor sich Trump zur Wiederwahl stellte und gegen Joe Biden verlor. Dieser hatte noch am Tag seines Amtsantritt im Januar 2021 verfügt, dass die USA dem Paris-Abkommen wieder beitreten.

Zur WHO erklärte Trump, die USA würden unfair behandelt. „Die Weltgesundheitsorganisation hat uns abgezockt.“ Der US-Beitrag zu der Organisation sei höher als der, den China an die WHO zahle, führte er aus.

In seiner ersten Amtszeit (2017-2021) warf Donald Trump der WHO und ihrem Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus angesichts der Corona-Pandemie vor, zu Peking-freundlich zu sein und damit zur weltweiten Ausbreitung des Virus von China aus beigetragen zu haben.

Trump fror die Zahlungen an die WHO ein und erklärte den Austritt der USA. Sein Nachfolger Joe Biden machte diese Entscheidungen rückgängig. Die Vereinigten Staaten sind für die Organisation die wichtigste Gebernation.

Für die Ausgabe von Entwicklungshilfe ordnet Trump eine 90-tägige Pause an, um diese neu zu bewerten. Das Außenministerium kann bestimmte Programme davon ausnehmen.

Nationaler Energienotstand erklärt

Zur Ausweitung der heimischen Energieproduktion hat Trump einen nationalen Energienotstand erklärt. Das soll die Nutzung natürlicher Ressourcen wie Öl, Gas, aber auch Uran, Kohle und kritische Rohstoffe vereinfachen und Genehmigungsverfahren beschleunigen, etwa für den Bau von Pipelines.

Er ordnete an, die Förderung und Produktion natürlicher Vorkommen wie Öl und Gas in Alaska zu „maximieren“ und Projekte schneller zu genehmigen.

6:10 Uhr

Büro für Elon Musk

Am ersten Tag machte Trump das Gremium offiziell, in dem Tech-Milliardär Elon Musk helfen soll, die US-Staatsausgaben drastisch zu kürzen.

Musk werde ein Büro für rund 20 Mitarbeiter bekommen, kündigte Trump an. Es werde allerdings nicht im West Wing des Weißen Hauses liegen, sagte er auf eine Journalistenfrage.

Home-Office für Bundesangestellte abgeschafft

Alle Bundesangestellten sollen in die Büros zurückkehren, das Arbeiten im Home-Office wird für sie abgeschafft.

6:05 Uhr

Ankündigungen in der Wirtschaft: China

Um die Wirtschaft zu stärken will Trump die Inflation senken, unter anderem über die Ausweitung der Öl- und Gasproduktion, um die Kosten für Verbraucher und Industrie zu senken.

Es soll überprüft werden, ob sich China an das 2020 geschlossene Handelsabkommen hält. Zugleich will Trump gegen hohe Gebühren für amerikanische Schiffe im Panamakanal vorgehen. „Wir holen ihn zurück“, sagte Trump, der Kanal sei nicht China überlassen worden. Zölle für China kündigte Trump im Wahlkampf an, unterzeichnet wurden diese bisher nicht.

Der in den USA verhängte Bann für die Videoplattform TikTok ist für 75 Tage ausgesetzt. Vor Journalisten im Weißen Haus sagte er, er strebe an, dass der vom chinesischen Mutterkonzern ByteDance betriebene Dienst künftig zur Hälfte in US-Besitz sein solle.

Hintergrund sind Vorwürfe der US-Behörden, ByteDance missbrauche TikTok im Dienste Pekings zum Ausspionieren der Nutzer.

Kanada und Mexiko

Im Fall von Kanada und Mexiko kündigte Trump an, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Produkte aus den Ländern am 1. Februar verhängen zu wollen. Die Freihandelsabkommen sollen überprüft werden.

„Wir denken an 25 Prozent für Mexiko und Kanada, weil sie es einer großen Zahl von Menschen“ möglich machten, ins Land zu kommen, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) im Oval Office. Er denke daran, diese Zollsätze ab dem 1. Februar in Kraft treten zu lassen, fügte der Republikaner hinzu.

Er nimmt damit einen Handelskonflikt mit den Nachbarländern in Kauf. Trump fordert von den beiden Staaten, Drogenschmuggel und Migration in die USA zu stoppen.

Zölle

Behörden sollen, so Trumps Anordnung, die Handelspraktiken von Partnern überprüfen, um gegebenenfalls Zölle oder andere Maßnahmen zu verhängen.

Im Wahlkampf hatte Trump zudem Zölle von mindestens zehn Prozent auf alle ausländischen Produkte angekündigt.

Im Zuge seiner Strategie „America first“ hatte Trump zudem von Zollaufschlägen von bis zu 20 Prozent für EU-Produkte gesprochen. Diese würden etwa deutsche Autohersteller besonders stark treffen. Dazu wurde noch nichts unterzeichnet.

5:24 Uhr

Notstand an der Grenze zu Mexiko gegen illegale Migration

Nur wenige Stunden nach seiner Vereidigung hat US-Präsident Donald Trump wie angekündigt den Notstand an der Grenze zu Mexiko ausgerufen und der US-Armee befohlen, die Grenze zu überwachen. Der Verteidigungsminister wurde befugt, Soldaten zu entsenden, um diesem Notstand zu begegnen und das Heimatschutzministerium zu unterstützen.

Kein illegaler Migrant soll mehr über die Südgrenze in die USA gelangen, so das erklärte Ziel.

Trump betonte, er habe „kein Problem mit legaler Einwanderung“: „Alle illegalen Einreisen werden sofort gestoppt, und wir werden den Prozess der Rückführung von Millionen und Abermillionen krimineller Ausländer zurück an die Orte starten, von denen sie gekommen sind.“

Zudem wurde der Ausbau von Grenzbefestigungen zu Mexiko angeordnet.

Das Heimatschutzministerium ist angewiesen, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Migranten ohne Bleiberecht abzuschieben. Nichtregistrierte Migranten sollen identifiziert werden.

Nur Minuten nach Trumps Vereidigung war die US-Regierungs-App CBP One nicht mehr benutzbar, mit der Asylbewerber einen Termin zum Einreichen ihres Antrags machen konnten. Nach US-Medienberichten hatten 30.000 Asylbewerber einen Termin ausgemacht.

5:10 Uhr

US-Bürger ab Geburt

Das Recht, dass in den USA geborene Kinder von Migranten ohne Aufenthaltsstatus automatisch die Staatsbürgerschaft bekommen, wurde abgeschafft.

Trump will dieses Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA auch für Kinder von Eltern beenden, die sich zwar legal, aber nur temporär, in den USA aufhalten. Die Frage der Rechtmäßigkeit des Dekrets dürfte aber letztlich von der Justiz geklärt werden müssen.

„Das ist eine große Sache“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz zu Reportern im Weißen Haus.

Das Recht auf den automatischen Erhalt der US-Staatsbürgerschaft, das Birthright, ist als Zusatz zur US-Verfassung verankert. Es ist mit Klagen gegen sein Dekret zu rechnen. Sein Erlass könnte dazu führen, dass die Frage vor das Oberste Gericht des Landes kommt. Dieses könnte die Verfassung tatsächlich anders als bisher auslegen.

Konservative versuchen schon seit Jahren, die Abschaffung des Rechts auf Staatsbürgerschaft durch Geburt voranzutreiben. Sie haben besonders in den Vereinigten Staaten geborene Kinder von illegal in den USA lebenden Migranten im Blick.

4:46 Uhr

Begnadigungen im Rahmen des 6. Januar 2021

Trump begnadigte diejenigen, die wegen der gewaltsamen Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt wurden. Insgesamt 1.583 Beteiligte waren im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols beschuldigt, angeklagt und teils auch zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Mit seinem Dekret stoppte Trump auch alle noch anhängigen Strafverfahren.

Unter den Begnadigten ist der frühere Anführer der Proud Boys (Stolze Jungs), Enrique Tarrio, der zu 22 Jahren Haft verurteilt worden war. Bei fünf weiteren verurteilten Mitgliedern der Miliz erklärte Trump deren Strafen für verbüßt. Auch Stewart Rhodes, der Gründer der Oath Keepers (Hüter des Eides), der zu 18 Jahren Haft verurteilt worden war, profitierte von dem Dekret.

Laut Trumps Erlass werden die Haftstrafen von 14 Verurteilten verkürzt und gelten nun als verbüßt. Für alle anderen, die bislang im Zusammenhang mit der Kapitol-Attacke verurteilt wurden, sprach Trump umfassende und bedingungslose Begnadigungen aus.

Der Präsident ordnete an, sie sollten „unverzüglich“ freigelassen werden. Außerdem wies er das Justizministerium an, alle anderen noch offenen Strafverfahren in dem Fall einzustellen.

Ein US-Präsident hat die Befugnis, die Strafen von Tätern, die nach Bundesrecht verurteilt wurden, zu verkürzen oder Verurteilte ganz zu begnadigen – auch nachträglich, also nach dem Verbüßen einer Strafe. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt versprochen, von dieser Befugnis Gebrauch zu machen.

4:30 Uhr

Kartelle = ausländische Terrororganisationen

Zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität will Trump Kartelle, die nicht nur Drogenhandel betreiben, sondern in Menschenschmuggel und Waffengeschäfte verwickelt sind, als ausländische Terrororganisationen einstufen.

Nordamerikas höchster Berg soll später wieder Mount McKinley heißen, damit nimmt Trump die Änderung in Mount Denali durch seinen Vorgänger Barack Obama zurück. Der Golf von Mexiko soll in „Golf von Amerika“ umbenannt werden.

