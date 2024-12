TICKER | Fall von Assad ist „strategischer Schlag“ für den Iran – Israel zerstört Assads Waffen

Nach dem Sturz von Assad, geführt durch die Islamisten der Gruppe HTS, erklären die USA, „klare und dauerhafte Interessen in Syrien“ zu haben. Ihr Ziel sei, ein Erstarken der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien verhindern sowie sicherstellen, dass in Syrien verbliebene Massenvernichtungswaffen nicht „in die falschen Hände geraten“. Das sagte US-Außenminister Antony Blinken .

Israel bemüht sich, die militärischen Anlagen der Assad-Regierung mit Luftangriffen zu zerstören. Waffenlager, die Jahrzehntelang vom Iran mit Milliarden von Dollar aufgebaut wurden, sollten nicht den Islamisten in die Hände fallen.

7:51 Uhr

Strategischer Schlag für den Iran

Der Iran werde seine jahrzehntealte Politik überdenken müssen, die Säulen seines politischen und militärischen Netzwerkes im Nahen Osten seien zusammengefallen. Ali Vaez, Direktor des Iran-Projekts der International Crisis Group, sagt im „Wall Street Journal“ (WSJ):

Die Islamische Republik dachte, dass der Angriff der Hamas am 7. Oktober ein Wendepunkt in der Geschichte war. Das stimmt, aber in die völlig entgegengesetzte Richtung zu dem, was es sich erhofft hatte.“

Stück für Stück seien die Verbündeten des Iran angegriffen wurden, die Hamas, die Führung der Hisbollah, dann Assad: „Die Dominosteine für seine Westfront sind einer nach dem anderen gefallen.“

Der Zusammenbruch des Assad-Regimes sei ein „strategischer Schlag von historischen Ausmaßen“ für den Iran, erklärt auch Norman Roule, oberster US-Geheimdienstbeamter für den Iran von 2008 bis 2017 im WSJ. „Israel hat eine Generation von Hisbollah- und IRGC-Kommandeuren mit Syrien-Kenntnissen getötet und Büro-Netzwerke und Koordinationskapazitäten mit ins Grab genommen.“

Teheran hoffe nun darauf, seinen Einfluss in Syrien aufrechtzuerhalten. Noch am 8. Dezember rief das iranische Außenministerium zur Bildung einer Regierung auf, die alle Syrer vertrete. Viele Syrer würden jedoch den Iran zusammen mit der Hisbollah für die Unterstützung von Assad Regime verantwortlich machen – sie hätten entsprechend gehandelt und die iranische Botschaft geplündert.

Gleichzeitig ist Syrien in Höhe von zig Milliarden US-Dollar gegenüber dem Iran verschuldet. Die Hisbollah nutzte die Wüsten Syriens, um dort Drogen zu schmuggeln (insbesondere Captagon), was von Bashar al-Assads Bruder, Maher al-Assad, kontrolliert wurde.

7:10 Uhr

Keine Gefangenen mehr in berüchtigtem Militärgefängnis

In Syriens berüchtigtem Militärgefängnis Saidnaja befinden sich nach dem Sturz der Assad-Regierung laut Meldungen mittlerweile keine Gefangenen mehr. Die systematische Durchsuchung des riesigen Komplexes nördlich von Damaskus nach geheimen Zellen und verborgenen Kellerräumen sei inzwischen abgeschlossen.

Laut dem Leiter der Weißhelme, Raid Al Saleh, sollen insgesamt rund 150.000 Menschen in dem Gefängnis inhaftiert gewesen sein, das unter Syrern wegen des brutalen Vorgehens der Wärter und berüchtigter Foltermethoden als „Schlachthaus“ bekannt ist.

Mithilfe von Spürhunden und Insidern, die mit dem Gefängnis vertraut seien, hätten fünf Suchteams den gesamten Komplex durchkämmt, teilten die Weißhelme mit. „Alle Eingänge, Ausgänge, Luftschächte, Abwasseranlagen, Wasserrohre, Kabelschächte und Überwachungskameras wurden überprüft“, hieß es.

„Trotz dieser umfangreichen Bemühungen wurden keine versteckten oder verschlossenen Bereiche entdeckt.“ Die Suche nach den vermissten Opfern des Machtapparats gehe dennoch weiter – auch außerhalb des Gefängnisses gebe es Massengräber und zahllose Leichen zu identifizieren.

Es soll eine Liste veröffentlicht werden, die Namen von mit an Folter beteiligten Ex-Beamten enthält. Die von den künftigen syrischen Behörden zu veröffentlichende Liste werde „die Namen der ranghöchsten Beamten enthalten, die in die Folterung des syrischen Volkes verwickelt sind“, schrieb Abu Mohammed al-Dscholani, Chef der islamistischen Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS), am 10. Dezember im Onlinedienst Telegram.

„Wir werden Belohnungen für jeden anbieten, der Informationen über hochrangige Armee- und Sicherheitsoffiziere liefert, die in Kriegsverbrechen verwickelt sind“, fuhr al-Dscholani fort, der statt seinen bürgerlichen Namen Ahmed al-Scharaa nutzte. „Wir werden Kriegsverbrecher verfolgen und verlangen, dass sie von den Ländern, in die sie geflohen sind, überstellt werden, damit sie ihre gerechte Strafe erhalten können.“

„Wir haben uns verpflichtet, gegenüber denjenigen tolerant zu sein, an deren Händen nicht das Blut des syrischen Volkes klebt, und wir haben denjenigen Amnestie gewährt, die zum Pflichtdienst verpflichtet waren“, erklärte der HTS-Chef weiter.

6:50 Uhr

Israel fliegt Luftangriffe auf Assad Militäranlagen

Israel sei dabei, „das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern“, sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu. Assads Syrien sei „das wichtigste Glied in Irans Achse des Bösen“ gewesen.

Der Zusammenbruch der Assad-Herrschaft sei eine „direkte Folge der schweren Schläge“, die Israel der islamistischen Hamas im Gazastreifen, der Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon und dem Iran versetzt habe. Der Kampf sei noch nicht beendet.

Netanjahu erklärt: „Wir wollen ein anderes Syrien“, das sowohl Israel als auch den Einwohnern Syriens zugutekomme. Israel verlegte zuvor Streitkräfte in die Pufferzone auf den besetzten Golanhöhen und anderen Orten, darunter auch vorübergehend auf die syrischen Seiten des Berges Hermon.

Gasgeruch nach Luftangriff auf Forschungszentrum

Israel flog Luftangriffe auf Syriens Militäranlagen, darunter Forschungszentren, Waffen- und Munitionslager, Marine-Schiffe, Flughäfen und Luftflotten.

Nach den Luftangriffen auf ein Forschungszentrum berichteten Anwohner laut Augenzeugen von einem starken Gasgeruch.

Assad hatte im Bürgerkrieg gegen Zivilisten und Rebellen immer wieder Giftgas eingesetzt. Auch Syriens Luftabwehr sei in Damaskus, Homs, Hama, Latakia und Daraa durch Israels Angriffe außer Betrieb gesetzt worden, hieß es weiter.

Alles, was die syrische Armee über Jahrzehnte gehalten und aufgebaut hat, sei zerstört worden, sagte ein Militärreporter des israelischen Armeesenders. Die Rede ist je nach Quellen von 100 bis 300 Luftangriffen auf militärische Ziele.

6:45 Uhr

Islamisten lehnen wohl UN-Führung ab

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad arbeiten die Islamisten an einer Übergangsregierung. Mohammed al-Baschir, bislang Regierungschef in der Provinz Idlib, wurde mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

Vier mit der Allianz der Islamisten in Verbindung stehende Quellen lehnen einen von der UN geführten politischen Übergangsprozess ab. Das Magazin „Foreign Policy“ zitierte diese dahingehend, dass der politische Übergang in Syrien bereits im Gange sei und intern gesteuert werde.

„Wir weigern uns, in die Fallen der Vergangenheit zu tappen“, wurde eine der Quellen zitiert.

Die Baath-Partei (offizieller Name Arabische Sozialistische Baath-Partei) des gestürzten Machthabers Assad will den politischen Übergang unterstützen.

„Wir werden für eine Übergangsphase in Syrien sein mit dem Ziel, die Einheit des Landes zu verteidigen“, teilte der Generalsekretär der Partei, Ibrahim al-Hadid, arabischen Medien zufolge mit.

Auch die örtlichen Anführer in Kardaha, dem Herkunftsort der Assad-Familie im alawitischen Kernland, erklärten ihre Unterstützung für die aufständischen Milizen.

6:30 Uhr

Kann HTS mit der Hamas verglichen werden?

Das Middle East Media Research Institute (Memri) erklärt: „Al-Shar’a, seine Organisation Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) und viele ihrer Verbündeten sind Hardcore-Islamisten. Der beste Vergleich sind nicht ISIS und Al-Qaida, sondern die Taliban und die Hamas, politische Projekte, die sowohl islamistisch als auch nationalistisch sind.“

Gleichzeitig sei Syrien vielfältiger und anders aufgebaut als Gaza oder Afghanistan. HTS müsse sich auch mit den Kurden (an der Nordgrenze) und den Drusen (in Südsyrien) auseinander setzen, den syrischen Christen, mit Stammeskriegern, mit Dschihadisten des Islamischen Staates und auch Resten des Assad-Regimes.

Memri beschäftigt sich mit der Übersetzung und Analyse von Medieninhalten aus dem Nahen Osten und Südasien. Die Organisation „wurde in der Vergangenheit kritisiert, durch seine Auswahl ein schlechtes Licht auf die arabische Welt zu werfen“, wie der „Deutschlandfunk“ 2005 schrieb.

6:05 Uhr

UN-Sicherheitsrat: „Alle sind überrascht wurden“

Nach Beratungen des UN-Sicherheitsrats in New York hinter verschlossenen Türen sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja: „Alle sind von den Ereignissen überrascht worden, alle, auch die Mitglieder des Rats“, sagte Nebensja im Anschluss an die Beratungen. „Also müssen wir abwarten, beobachten und bewerten, wie sich die Situation entwickeln wird.“

Das Treffen fand auf Antrag Russlands statt. „Der Rat war sich mehr oder weniger einig mit Blick auf die Notwendigkeit, die territoriale Integrität und Einheit Syriens zu bewahren, den Schutz der Zivilisten zu sichern und sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe zu der bedürftigen Bevölkerung kommt“.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden betonte nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat mit dem König von Jordanien seine „volle Unterstützung für einen von Syrien geleiteten Übergangsprozess unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen“ gemäß einer UN-Resolution.

„Das syrische Volk muss selbst über seinen Weg und seine Zukunft entscheiden“, sagte US-Außenminister Antony Blinken bei einer Rede in Washington.

5:10 Uhr

Scholz und Macron stimmen sich ab

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tauschten sich am Telefon über die Lage in Syrien aus.

„Beide waren sich einig, dass man bereit sei, mit den neuen Machthabern zusammenzuarbeiten, auf der Basis grundlegender Menschenrechte und dem Schutz ethnischer und religiöser Minderheiten“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Es sei wichtig, die territoriale Integrität und Souveränität Syriens zu erhalten.

Beide wären sich einig gewesen, gemeinsam darauf hinzuarbeiten, das Engagement der Europäischen Union in Syrien zu verstärken, einschließlich der Unterstützung eines inklusiven politischen Prozesses in Syrien. Man werde dabei eng koordiniert mit den Partnern im Nahen Osten über das weitere Vorgehen beraten, hieß es.

Mit Material der Agenturen