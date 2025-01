TICKER | „Ich kehre mit Optimismus zurück“ – Trumps Prioritäten für die zweite Amtszeit

Zweieinhalb Monate nach der Wahl in den USA wird Donald Trump in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der demokratische Noch-Amtsinhaber Joe Biden übergibt die Regierungsgeschäfte um 12 Uhr (Ortszeit) an den Republikaner, den er vor vier Jahren im Weißen Haus ablöste.

Trumps Vereidigungszeremonie findet im Kapitol statt, es kann online zugesehen werden. NTD, der TV-Sender der Epoch Media Group, wird die Zeremonie live aus Washington streamen. Die Sonderberichterstattung beginnt 9 Uhr Ortszeit – 15 Uhr MEZ. Die deutsche Synchronisation ist ab 17 Uhr geplant. Hier kann zugeschaut werden.

21:24 Uhr

Trumps Prioritäten für die zweite Amtszeit

Das Weiße Haus hat seine erste öffentliche Erklärung seit der zweiten Vereidigung von Präsident Donald Trump abgegeben und darin eine Reihe von Prioritäten für die Regierung zu Beginn seiner Amtszeit dargelegt.

Ganz oben auf der Prioritätenliste auf der Website des Weißen Hauses steht eine Reihe von Maßnahmen, die Amerika wieder sicher machen sollen. Ein zweiter Abschnitt der Prioritätenliste besagt, dass Trump die Klimapolitik des ehemaligen Präsidenten Joe Biden rückgängig machen werde. Unter anderem will er Genehmigungsverfahren für den Abbau von Rohstoffen und für die Energieproduktion beschleunigen.

Zudem sollen Notmaßnahmen ergriffen werden, um die Lebenshaltungskosten zu senken, sowie Verbraucher durch eine größere Auswahl an Fahrzeugen und Haushaltsgeräten entlastet werden.

20:26 Uhr

Keine neuen Zölle am ersten Tag

Trump wird am ersten Tag seiner neuen Amtszeit keine neuen Zölle erheben. Stattdessen plant er, die US-Behörden anzuweisen, unfaire Handelspraktiken anderer Länder zu untersuchen und entsprechende Handelspolitiken vorzuschlagen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf China. Zudem soll das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA), das 2026 erneuert werden soll, neu bewertet werden, wie das Wall Street Journal berichtet.

20:14 Uhr

USA steigen aus Pariser Klimaabkommen aus

Kurz nach der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump am Montag in Washington kündigte das Weiße Haus den erneuten Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen an. Ein entsprechendes Dekret hatte der Republikaner bereits zu Beginn seiner ersten Amtszeit 2017 erlassen, doch sein demokratischer Nachfolger Joe Biden hatte den Schritt wieder rückgängig gemacht. Formal tritt der Austritt erst ein Jahr nach der Übermittlung der Entscheidung in Kraft. Die USA wären also noch mindestens bis kommendes Jahr Vertragsstaat.

19:23 Uhr

„Revolution des gesunden Menschenverstands“ – Trumps Ansprache

In seiner Ansprache betonte Präsident Donald Trump noch einmal seine konkreten Vorhaben und seine Vision für Amerika.

Er rief zu einer „Revolution des gesunden Menschenverstandes“ auf.

„Ich kehre mit Zuversicht und Optimismus in das Amt des Präsidenten zurück, denn wir stehen am Beginn einer aufregenden neuen Ära des nationalen Erfolgs. Das Land wird von einer Flut des Wandels durchzogen“, sagte Trump

„Meine Botschaft an die Amerikaner lautet, dass es für uns an der Zeit ist, wieder mit Mut, Tatkraft und der Vitalität der großartigsten Zivilisation der Geschichte zu handeln.“

Trump sagte, sein Vermächtnis soll das eines „Friedenbringers“ und “Einigers“ sein.

„Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden, und, was vielleicht am wichtigsten ist, an den Kriegen, in die wir gar nicht erst hineingeraten“, sagte er.

18:12 Uhr

„Das goldenes Zeitalter Amerikas“ – Trump beginnt seine Amtsantrittsrede

Direkt nach der Vereidigung hält Trump die lang erwartete Antrittsrede. Er beginnt mit der Ankündigung eines „goldenen Zeitalters“.

„Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt“, sagte Trump. „Amerikas Niedergang ist vorbei.“

18:06 Uhr

Trump und Vance legen ihren Amtseid ab

In feierlicher Atmosphäre werden Trump und Vance zum Präsidenten und Vizepräsidenten vereidigt.

17:50 Uhr

Trump betritt die Rotunda unter Jubel und Applaus

Unter Jubel und Applaus betritt Trump die Rotunde, gefolgt von „USA“–Rufen. Vor ihm waren bereits seine Frau Melania, seine Familie, J.D. Vance sowie Präsident Biden und Vizepräsitentin Harris eingetroffen.

17:35 Uhr

First Lady und Second Gentleman treffen ein

First Lady Jill Biden und Second Gentleman Douglas Emhoff treffen für die Vereidigungszeremonie ein.

17:17 Uhr

Vorbereitungen für das gemeinsame Mitagessen

Vorbereitungen für das gemeinsame Mittagessen werden inzwischen in der Statuary Hall getroffen. Das Essen ist für 13:10 Uhr Ortszeit geplant.

16:55 Uhr

Trump am Kapitol angekommen

Donald und Melania Trump sind im Kapitol angekommen, wo ihre Gäste sie in feierlicher Stimmung erwarten.

16:43 Uhr

Trump unterwegs zum Kapitol

Donald und Melania Trump befinden sich auf dem Weg zum Kapitol, wo ihre Gäste in der Rotunda auf sie warten.

16:40 Uhr

Elon Musk ist am Kapitol eingetroffen

Der CEO von Telsa, SpaceX und X, Elon Musk, erreicht die Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump in der Rotunde des US-Kapitols.

16:33 Uhr

Milei und Meloni sind auch zu Gast

Der argentinische Präsident Javier Milei, der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen zur Vereidigungszeremonie an.

16:26 Uhr

Gäste treffen am Weißen Haus ein

Die Gäste treffen am Weißen Haus ein. Unter ihnen Abgeordnete der Demokraten und Republikaner. Gesehen wurden auch Boris Johnson, Bill und Hillary Clinton sowie Mark Zuckerberg und Jeff Bezos.

Zusammenkommen werden heute sowohl Verbündete als auch Widersacher Trumps. Nicht dabei sein werden voraussichtlich: Michelle Obama und Nancy Pelosi.

15:57 Uhr

„Willkommen zu Hause“ – Trump trifft am Weißen Haus ein

Der designierte Präsident Donald Trump trifft gemeinsam mit der zukünftigen First Lady am Weißen Haus ein, wo sie von Präsident Joe Biden und der aktuellen First Lady Jill Biden empfangen werden.

„Willkommen zu Hause“, begrüßt Biden Trump, als dieser aus dem Auto steigt.

15:52 Uhr

Trump auf dem Weg ins Blair House, anschließend ins Weiße Haus

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat die St. John’s Episcopal Church am Lafayette Square verlassen und ist auf dem Weg zum Blair House und anschließend zum Weißen Haus.

Im Weißen Haus werden Trump und seine Frau, die künftige First Lady Melania Trump, mit dem scheidenden Präsidenten Joe Biden und der Vizepräsidentin Kamala Harris sowie deren Ehegatten, First Lady Jill Biden und Second Gentleman Doug Emhoff, erwartet.

15: 36 Uhr

Kamala Harris nimmt J.D. Vance in Empfang

Vizepräsidentin Kamala Harris und der Second Gentleman Douglas Emhoff empfangen den designierten Vizepräsident J.D. Vance und die designierte Second Lady Usha Vance.

15:20 Uhr

Biden empfängt Harris

Präsident Joe Biden und die First Lady Jill Biden empfangen traditionsgemäß die Vizepräsidentin Kamala Harris und den Second Gentleman Douglas Emhoff am Weißen Haus.

14:38 Uhr

Trump trifft an der St. John’s Kirche ein

Donald Trump ist mit seiner Frau Ivanka und ihren Kindern an der St. John’s Kirche angekommen, um an einem Gottesdienst teilzunehmen.

13:37 Uhr

Biden begnadigt vorsorglich Anthony Fauci

Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat nur wenige Stunden vor dem Amtsantritt seines Nachfolgers Donald Trump vorsorglich mehrere frühere Staatsbedienstete und Parlamentarier begnadigt.

Unter anderem wurden begnadigt:

der frühere medizinische Berater Anthony Fauci,

Mark Milley, General im Ruhestand, Mark Milley,

alle Kongressmitglieder des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Sturm am 6. Januar 2021.

Das soll diese vor „grundlosen und politisch motivierten Ermittlungen“ schützen, erklärte Biden am Montag in Washington. Es handele sich um „außergewöhnliche Umstände“, begründete Biden die Begnadigungen. Er könne „nicht guten Gewissens Nichts tun“.

Biden hatte nach Trumps Wahlsieg Anfang November bereits Dutzende Begnadigungen ausgesprochen. So begnadigte er Mitte Dezember 39 Menschen und senkte die Strafen von fast 1.500 Verurteilten.

Zudem wandelte er 37 von 40 auf Bundesebene verhängte Todesstrafen in lebenslange Haft um. Anfang Dezember hatte Biden auch seinen Sohn Hunter begnadigt, obwohl er zuvor mehrfach erklärt hatte, dies nicht tun zu wollen.

13:20 Uhr

Menschen versammeln sich trotz Minusgraden

In Washington versammeln sich trotz Minusgraden seit den frühen Morgenstunden (Ortszeit) schon viele Menschen auf den Straßen. Es wird mit Temperaturen um -5 °C gerechnet. Auf X und in anderen sozialen Netzwerken nimmt die Zahl der Glückwünsche zu.

🚨🇺🇸MASSIVE CROWDS GATHER OVERNIGHT FOR TRUMP’S INAUGURATION WATCH PARTY The sun hasn’t even risen, but a SEA of Americans has been waiting in line all night to witness Trump’s return to the White House.pic.twitter.com/Y3Ca1QHEZY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 20, 2025

11:55 Uhr

Vereidigung auf die Bibel

Das Trump Vance Inaugural Committee kündigte an, welche Bibeln für die Vereidigungszeremonie genutzt werden. Trump werde die Bibel verwenden, die seine Mutter ihm 1955 geschenkt hat, um seinen Abschluss der Sunday Church Primary School in der First Presbyterian Church in Jamaica, New York, zu feiern.

Er werde auch die Lincoln-Bibel verwenden, die am 4. März 1861 für die Vereidigung von Präsident Abraham Lincoln verwendet wurde. Die Bibel wurde seitdem nur dreimal für Amtseinführungen verwendet – zweimal von Präsident Barack Obama und von Trump während seiner Amtseinführung 2017.

Der gewählte Vizepräsident JD Vance werde eine Familienbibel verwenden, die früher seiner Urgroßmutter mütterlicherseits gehörte. Seine „Mamaw“ Bonnie gab ihm diese am 22. September 2003, als er sein Haus zum Marine Corps Recruit Depot in Parris Island, South Carolina, verließ.

11:38 Uhr

Britischer Premier gratuliert vor Amtseinführung

Premierminister Sir Keir Starmer hat Donald Trump gratuliert und würdigte die „Tiefe der Freundschaft“ zwischen dem 47. Präsidenten und dem Vereinigten Königreich.

„Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, während wir unsere gemeinsame Mission fortsetzen, den Frieden, den Wohlstand und die Sicherheit unserer beiden großen Nationen zu gewährleisten.“

Britische Politiker, darunter Schattenaußenministerin Dame Priti Patel und Nigel Farage, sind zu den Zeremonien in der amerikanischen Hauptstadt. Die Regierung wird von der scheidenden Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Dame, Karen Pierce, vertreten.

11:30 Uhr

Eigene Kryptowährung-Meme-Münzen

Donald Trump und seine Frau Melania Trump haben wenige Tage vor Trumps Amtseinführung für eine zweite Amtszeit ihre jeweiligen Kryptowährung-Meme-Münzen auf den Markt gebracht.

„Es ist an der Zeit, alles zu feiern, wofür wir stehen: GEWINNEN! Schließen Sie sich meiner ganz besonderen Trump-Community an“, erklärte der designierte Präsident auf Truth Social, als er seine $TRUMP-Meme-Münze enthüllte.

Die Trump-Meme-Münze stieg am 19. Januar auf ein Allzeithoch von 76,13 $, bevor sie auf ein Tief von 38,39 $ fiel und bei etwa 60 $ endete. Laut der Website der Meme-Münze waren 200 Millionen Trump-Münzen verfügbar, diese Zahl werde in den nächsten drei Jahren voraussichtlich auf eine Milliarde ansteigen.

Melania Trump folgte diesem Beispiel und veröffentlichte am 19. Januar ihre eigene Meme-Münze namens $MELANIA. Beide Meme-Coins wurden auf der Solana-Blockchain eingeführt.

Wie Trumps Münzen sind die Token von Melania Trump nicht als Finanzinstrumente oder Investitionen gedacht. Die Website, die die $MELANIA-Meme-Münzen verkauft, beschrieb sie als „fungible Krypto-Assets“, die „nur zu Sammel- und Unterhaltungszwecken“ verkauft werden.

9:50 Uhr

DAX schwächer, US-Finanzmärkte heute geschlossen

Der DAX ist heute etwas schwächer in die Handelswoche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.890 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.

An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank-Aktien, gefolgt von den Papieren der Deutschen Bank. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Siemens Energy wieder.

„Der positive Handelsverlauf aus der asiatischen Handelssitzung färbt nicht mehr auf den DAX ab“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.

„Die Marktteilnehmer werden heute aus eigenem Antrieb und ohne Handelsimpulse aus den USA auskommen müssen. Durch die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Trump bleiben die US-Finanzmärkte geschlossen.“

8:43 Uhr

Bitcoin steigt auf neuen Rekord: 109.356 Dollar

Der Bitcoin ist am Tag der Amtseinführung von Donald Trump auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Montagmorgen kletterte die Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 109.356 US-Dollar (gut 106.000 Euro) und ließ damit die alte Bestmarke von Mitte Dezember hinter sich.

Der Bitcoin hat seit der Wahl von Trump im November um fast 60 Prozent zugelegt. Trump hatte versprochen, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern.

Außerdem hat er sich für eine nationale Bitcoin-Reserve der USA ausgesprochen. Zuletzt notierte der Bitcoin noch knapp acht Prozent im Plus bei 108.794 Dollar.

7:55 Uhr

Der Überblick: Was ist alles zu tun?

Morgens gibt es einen Gottesdienst in der Kirche St. John’s in Laufnähe zum Weißen Haus. Anschließend empfangen die Bidens die Trumps im Weißen Haus zum Tee.

Danach folgt die große Vereidigungszeremonie. Die war eigentlich wie üblich draußen an der Westseite des Kapitols geplant, wurde wegen des kalten Wetters in der Hauptstadt aber ins Innere des Parlamentsgebäudes verlegt – in die Kuppelhalle des Kapitols.

Erwartet werden neben Trump und Biden deren Ehefrauen und Vizes, weitere Familienmitglieder Trumps sowie hochrangige Politiker und Gäste, auch aus dem Ausland.

Laut Verfassung endet Bidens Amtszeit um 12 Uhr mittags Ortszeit (18 Uhr MEZ). Kurz vorher müssen Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance vor dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ihren Amtseid ablegen. Es erfolgt zunächst die Vereidigung des Stellvertreters, dann die des Präsidenten.

Anschließend hält Trump seine Antrittsrede. Bei den Amtseinführungen von Barack Obama (2009), Trump (2017) und Biden (2021) dauerten die Ansprachen jeweils etwa 20 Minuten.

Bei der Vereidigungszeremonie gibt es auch Unterhaltungsprogramm: Die bekannte Country-Sängerin Carrie Underwood wird das Lied „America the Beautiful“ singen. Die Nationalhymne intoniert bei der Zeremonie Tenor Christopher Macchio. Auch der Country-Sänger Lee Greenwood tritt dort auf. Greenwoods Lied „God Bless the USA“ war im Wahlkampf so etwas wie die inoffizielle Trump-Hymne.

Im Anschluss werden Biden und Harris offiziell verabschiedet.

Trump unterzeichnet im Präsidentenzimmer im Kapitol erste Dokumente. Traditionell sind dies Ernennungsurkunden, Memoranden, Proklamationen oder auch Anordnungen.

Es folgt ein feierliches Mittagessen im Kapitol mit Trump, Vance und Gästen. Der neue Präsident und dessen Vize inspizieren Einheiten des US-Militärs bei einem Parademarsch am Kapitol.

Dann gibt es die Präsidentenparade, die traditionell entlang der Pennsylvania Avenue zwischen dem Kapitol und dem Weißen Haus führt, nun aber ebenfalls ins Innere verlegt wurde: in eine Sportarena im Zentrum Washingtons. Dort sollen Unterstützer Platz haben. Trump kündigte an, er wolle dort nach der Zeremonie vorbeikommen.

Im Weißen Haus steht später eine weitere Unterzeichnungszeremonie an – im Oval Office, dem Amtszimmer des Präsidenten. Trump hat diverse Beschlüsse für seinen ersten Tag im Amt angekündigt.

Abends nimmt Trump schließlich an drei festlichen Bällen teil und will bei allen drei Veranstaltungen auch sprechen. Bei einem der Bälle tritt die legendäre Disco-Band Village People auf, die unter anderem mit den Liedern „Y.M.C.A.“ und „Macho Man“ weltbekannt wurden. Beide Songs nutzte Trump im Wahlkampf.

5:10 Uhr

Feier vor der Amtseinführung

Einen Tag vor der Amtseinführung haben zehntausende Anhänger in Washington Donald Trump gefeiert. Unter dem Jubel von rund 20.000 Zuschauern erklärte Trump, er werde die „Invasion“ von Migranten in die USA stoppen.

Für seinen ersten Tag im Amt hat Trump die Unterzeichnung von rund hundert Dekreten angeordnet, mit denen er die Umsetzung seiner Pläne in der Innen- wie der Außenpolitik anschieben will.

Auch Hightech-Milliardär Elon Musk sprach kurz in der Arena. „Dieser Sieg ist erst der Anfang“, sagte der Chef der Unternehmen Tesla und SpaceX. Nun komme es darauf an, die Grundlage dafür zu schaffen, „dass Amerika für ein Jahrhundert, für Jahrhunderte, für immer stark sein kann“.

Am Ende der Kundgebung spielte die in den 70er Jahren gegründete Disco-Band Village People Trumps Lieblingshit „Y.M.C.A.“.

Trotz des Schnees bildeten sich lange Schlangen von Trump-Anhängern vor der Arena. „Ich wollte sehen, wie sich Geschichte vor meinen Augen abspielt“, sagte der 21-jährige Student Alan McNeely aus Connecticut.

