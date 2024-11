TICKER: US-Wahlergebnisse: Trump liegt vorn, Sieg im Swing State Georgia – Harris sagt Wahlparty ab

Bei der US-Präsidentschaftswahl liegt Donald Trump vorn. In sechs von sieben sogenannten „Swing States“ ist der republikanische Kandidat in Führung, den ebenfalls hart umkämpften Bundesstaat North Carolina soll er nach Berechnungen mehrerer US-Sender bereits sicher gewonnen haben.

Epoch Times Reporter sind vor Ort. Unser Schwestermedium NTD berichtet live darüber. In den Wahlprognosen zeichnet sich noch kein Gewinner ab. Trump liegt vorübergehend vor.

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Wahlmänner, die jeder der beiden Kandidaten bisher gewinnen konnte. Wer 270 erreicht, gewinnt die Wahl.

Eine interaktive Geografik mit detailierten Stimmauszählungen finden Sie hier.

Über die Geschehnisse am Wahltag berichtete die Epoch Times im gestrigen Ticker.

7:10 Uhr: Trump holt auch Sieg im Swing State Georgia

Wie die US-Sender CNN und NBC in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit US-Ostküste, Mittwochfrüh MEZ) meldeten, gewann Trump auch in Georgia, nachdem er zuvor bereits in North Carolina gesiegt hatte.

Der Sieg für Trump in diesen beiden Staaten bedeutete einen schweren Dämpfer für die demokratische Kandidatin Kamala Harris.

7:02 Uhr: Harris will in Wahlnacht nicht mehr auftreten

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will nach Angaben ihres Wahlkampfteams in der Wahlnacht nicht mehr auftreten. Es gebe immer noch Stimmen, die ausgezählt würden, sagte Cedric Richmond aus dem Wahlkampfteam der Demokratin. „Ihr werdet heute Nacht nicht von der Vizepräsidentin hören.“ Stattdessen wolle Harris sich im Laufe des Mittwochs äußern.

Richmond forderte die Gäste der Wahlparty an der Howard Universität in der US-Hauptstadt Washington auf, nach Hause zu gehen. Zuvor hatte Harris angekündigt, erst mit ihrer Familie zu Abend zu essen und dann zur Wahlparty zu kommen.

6:00 Uhr: Trump gewinnt im Swing State North Carolina

Bei der US-Präsidentschaftswahl hat der republikanische Kandidat Donald Trump im Bundesstaat North Carolina gewonnen – dem ersten von sieben wahlentscheidenden Staaten. Wie die US-Sender CNN, NBC und ABC News am Dienstagabend (Ortszeit) meldeten, holte Trump den Sieg in dem südöstlichen Bundesstaat, den er auch bereits bei der Wahl 2020 gewonnen hatte. Damit konnte er 16 weitere Wahlleute für sich verbuchen.

04:35 Uhr: Sieg von Trump in 20 Bundesstaaten – Harris gewann neun

US-Sender meldeten am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr Ortszeit (04.20 MEZ) den Sieg von Trump in 20 Bundesstaaten, Harris gewann bis zu diesem Zeitpunkt neun.