TICKER: US-Wahltag – Zwergflusspferd Moo Deng sagt Wahlsieg für Trump voraus

Wer in Deutschland bei der US-Präsidentschaftswahl mitfiebern will, muss sich auf eine lange Nacht einstellen – und darauf vorbereitet sein, vielleicht keinen Sieger präsentiert zu bekommen. Die ersten Wahllokale schließen nach Mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch um 0:00 Uhr.

Und während aus einigen Bundesstaaten rasch Ergebnisse kommen werden, könnten sich die Auszählungen in den besonders umkämpften, entscheidenden Staaten unter anderem wegen der Briefwahlstimmen hinziehen.

In den Wahlprognosen zeichnet sich noch kein Gewinner ab, beide Präsidentschaftskandidaten liegen nah beieinander.

8:38 Uhr: Moo Deng orakelt Donald Trump als Sieger

Für ein Zwergflusspferd-Baby aus Thailand steht der Sieger bereits fest: Die zum Internetstar gewordene Moo Deng sagte für die Wahl am Dienstag eine Rückkehr des Republikaners Donald Trump ins Weiße Haus voraus.

Moo Deng, famous baby hippo, predicts Donald Trump will win the election. pic.twitter.com/UqUnRhU0Nr — The Rabbit Hole (@TheRabbitHole84) November 4, 2024

Auf einem vom im Osten Thailands liegenden Khao Kheow Open Zoo veröffentlichten Video ist zu sehen, wie das vier Monate alte Tier zwei Schalen mit geschnittenen Früchten angeboten bekommt, auf denen jeweils der Name eines der Kandidaten steht. Moo Deng entscheidet sich für die Schale mit dem Namen Trump.

Mit seinem niedlichen Auftreten hat das pummelige Zwergflusspferd-Mädchen das Internet vor allem un den USA im Sturm erobert. Moo Deng ist mittlerweile fester Bestandteil von Memes in Onlinemedien und inspirierte eine ganze Reihe von Merchandise-Artikeln.

8:16 Uhr: Wie läuft die Wahl ab?

Die Wähler geben in den 50 Bundesstaaten und im Hauptstadtbezirk Washington DC ihre Stimmen für die Kandidaten Kamala Harris oder Donald Trump ab.

Sie entscheiden damit zunächst über die Wahlleute, die dann im Dezember den Präsidenten wählen. Insgesamt gibt es im sogenannten Electoral College 538 Wahlleute, für einen Sieg braucht ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 270.

Wieviele Wahlleute ein Staat hat, hängt von seiner Bevölkerungsgröße ab. In fast allen Staaten gilt die Regel, dass der dortige Sieger alle Wahlleute zugeteilt bekommt.

7:46 Uhr: Das winzige Dorf Dixville Notch läutet traditionsgemäß den Wahltag ein

Drei Stimmen für Kamala Harris, drei für Donald Trump: Das winzige Dorf Dixville Notch im Nordosten der USA hat traditionsgemäß den Wahltag in den USA eingeläutet. Kurz nach Mitternacht am Dienstag (Ortszeit, 6:00 Uhr MEZ) gaben die Bewohner ihre Stimme ab. Mit einem Gleichstand der Stimmen für die demokratische Kandidatin Harris und ihren republikanischen Herausforderer Trump spiegelte das Ergebnis das extrem enge Rennen um das Weiße Haus wider.

Dixville Notch in den White Mountains nahe der Grenze zu Kanada gibt seit 1960 traditionell den Auftakt zum Wahltag bei der Präsidentschaftswahl, wird aber eher als Kuriosum und nicht als Leitwert für den Rest der Nation gesehen. 2020 stimmten alle wahlberechtigten Bewohner einheitlich für den Demokraten Joe Biden.

Der volle Start in den Wahltag wird ab 6:00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) folgen, wenn in den ersten Bundesstaaten an der Ostküste die Wahllokale flächendeckend öffnen.

7:20 Uhr: Zwei siegessichere Kandidaten

Wenige Stunden vor der Öffnung der Wahllokale in den USA haben die beiden wichtigsten Kandidaten für die Präsidentschaftswahl die Bevölkerung zur Stimmabgabe aufgerufen.

„Dies könnte eines der engsten Rennen in der Geschichte werden – jede Stimme zählt“, sagte die demokratische Bewerberin und Vizepräsidentin Kamala Harris am Montag (Ortszeit) beim Abschluss ihres Wahlkampfs im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania.

Ihr republikanischer Widersacher Donald Trump versprach seinen Wählern bei einem Auftritt im Swing State Michigan, die Welt „zu neuen Höhen des Ruhms“ zu führen.

Harris gab sich in ihrer letzten Wahlkampfrede siegessicher: Das Momentum sei auf ihrer Seite versicherte die Demokratin. Auch Trump äußerte sich gewohnt selbstbewusst: „Mit Ihrer Stimme morgen können wir jedes einzelne Problem unseres Landes lösen und Amerika – ja, die Welt – zu neuem Ruhm führen.“

