Tickets für Glastonbury-Festival binnen 35 Minuten ausverkauft

Alle Eintrittskarten für das Glastonbury-Musikfestival 2025 sind am Sonntag innerhalb einer guten halben Stunde verkauft worden.

„Danke an alle, die ein Ticket gekauft haben und sorry an diejenigen, die es verpasst haben“, schrieben die Organisatoren 35 Minuten nach Vorverkaufsstart am Sonntagmorgen im Onlinedienst X.

Die Nachfrage habe das Angebot bei Weitem überstiegen. Eine kleine Hoffnung bleibt noch: Im Frühling sollen zurückgegebene oder nicht bezahlte Tickets in den Verkauf kommen.

Normale Eintrittskarten für die fünftägige Veranstaltung kosten umgerechnet 447 Euro – und dabei steht noch nicht einmal fest, welche Stars im kommenden Jahr auftreten.

Topstars und Kultstatus

Zu dem Festival zwischen 25. und 29. Juni 2025 werden mehr als 200.000 Besucher auf dem Gelände von Worthy Farm im englischen Dorf Pilton erwartet.

In den vergangenen Jahren waren bei dem Festival regelmäßig Topstars aufgetreten, Elton John hatte dort im vergangenen Jahr sein Abschiedskonzert in Großbritannien gegeben. In diesem Jahr waren unter anderem Popstar Dua Lipa und die Band Coldplay aufgetreten.

Das Glastonbury-Festival in einer abgelegenen Gegend der südwestenglischen Grafschaft Somerset fand erstmals im Jahr 1970 auf Initiative des Milchbauers Michael Eavis statt. Für ein Pfund Eintritt konnten Besucher damals Musiker wie die Glam-Rockband T.Rex und Singer-Songwriter Al Stewart sehen, Eavis‘ Bauernhof lieferte dazu noch kostenlos Milch.

Seit den 90er Jahren erreichte Glastonbury Kultstatus. Bekannt ist das Festival auch dafür, dass sich das Festivalgelände im englischen Regen regelmäßig in ein Schlammbad verwandelt. (afp/red)