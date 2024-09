„Tiefe Freundschaft“: Chinas Staatschef nimmt Putins Einladung zu Brics-Gipfel an

Chinas Staatschef Xi Jinping nimmt kommenden Monat am Gipfel der Brics-Staatengruppe in Russland teil. Xi sei „sehr froh“, die Einladung zu der Konferenz der aufstrebenden Schwellenländer anzunehmen, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Donnerstag bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg.

Der Gipfel findet vom 22. bis zum 24. Oktober in Kasan im Südwesten Russlands statt.

Laut Wang wollen Xi und Putin das Treffen für „weitere strategische Gespräche“ nutzen. Der chinesische Chef-Diplomat hob zugleich hervor, dass zwischen Xi und Putin „starkes gegenseitiges Vertrauen und tiefe Freundschaft“ herrsche.

Wachsende Allianz

Die Brics-Gruppe wurde 2009 von Brasilien, Russland, Indien und China gegründet, seit 2010 zählt auch Südafrika zu. Seitdem sind weitere Länder beigetreten, darunter Ägypten und der Iran, zahlreiche weitere Staaten haben sich um eine Mitgliedschaft beworben oder Interesse bekundet.

Die Brics-Gruppe trifft sich jedes Jahr zu einem Gipfel, der abwechselnd von einem der Mitgliedstaaten ausgerichtet wird. Ziel der Treffen der fünf ungleich wachsenden Volkswirtschaften ist es, ihre Position insbesondere gegenüber den USA und der EU zu stärken.

Russland hat seit dem Krieg mit der Ukraine im Februar 2022 seine Beziehungen zu China deutlich vertieft. Beide Länder haben ihre Handelsbeziehungen ausgeweitet, während der Westen Russland mit Wirtschaftssanktionen belegt. China profitiert von billigen russischen Energieimporten und dem Zugang zu riesigen natürlichen Ressourcen.

China nimmt für sich in Anspruch, im Ukraine-Krieg eine neutrale Position einzunehmen. Peking wird jedoch vom Westen kritisiert, weil es sich weigert, Russland für die Invasion in der Ukraine zu verurteilen. Die USA werfen China zudem vor, Produkte an Russland zu liefern, die auch im militärischen Bereich eingesetzt werden können, also sogenannte Dual-Use-Güter. (afp/red)