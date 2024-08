Tim Walz: 31 Dinge, die man über Harris‘ Vize wissen sollte

Vizepräsidentin Kamala Harris kündigte am Dienstag, 6. August 2024, an, dass der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sich ihr an der Spitze der Präsidentschaftsliste der Demokratischen Partei anschließen werde – etwas mehr als zwei Wochen nachdem sie ihre Kampagne nach dem Ausstieg von Präsident Joe Biden gestartet hatte.

„Als Gouverneur, Trainer, Lehrer und Veteran hat er für arbeitende Familien wie seine etwas erreicht“, sagte Harris über Walz in einem Beitrag auf X. „Es ist großartig, ihn im Team zu haben.“

Walz, sollte er formell von der Demokratischen Partei nominiert werden, wird gegen den Vizekandidaten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, Senator JD Vance, antreten.

Hier sind 30 Dinge über Tim Walz:

1. Er ist 60 Jahre alt

Walz wurde 1964 in West Point, Nebraska, geboren. Sein Vater, Jim Walz, starb 1983.

2. Tim Walz hat deutsche Vorfahren

Der Gouverneur von Minnesota hat deutsche Vorfahren. Sein Ur-Urgroßvater stammt aus der badischen Stadt Kuppenheim. Sein Urahn hieß demnach Sebastian Walz und war Sohn eines Schuhmachers. Er wurde am 11. Mai 1843 in Kuppenheim geboren, das damals zum Großherzogtum Baden gehörte.

3. Er und seine Frau Gwen haben zwei Kinder

Die beiden sind seit 1994 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, Hope, und einen Sohn, Gus.

4. Er ist Lutheraner

Sollte Walz gewählt werden, wäre er nach Vizepräsident Hubert Humphrey erst der zweite Lutheraner, der ins Weiße Haus einzieht. In den Vereinigten Staaten gab es noch nie einen lutherischen Präsidenten.

5. Er besuchte das Chadron State College und die Minnesota State University

Walz studierte im Grundstudium sozialwissenschaftliche Pädagogik. Während seines Studiums erwarb er seinen Master in Educational Leadership.

6. Er diente 24 Jahre lang in der Army National Guard

Er stieg bis zum Rang eines Oberstabsfeldwebel (Command Sergeant Major) auf, bevor er 2005 aus dem 1-125. Feldartilleriebataillon in den Ruhestand ging. Er verließ die Nationalgarde, bevor seine Einheit in den Irak entsandt wurde.

7. Er war Lehrer

Walz unterrichtete zwei Jahrzehnte lang an der Mankato West High School in Mankato, Minnesota.

8. Er trainierte American Football

Während seiner Zeit als Football-Trainer an der Mankato West High School führte Walz das Team zu seiner ersten Staatsmeisterschaft.

9. Er unterrichtete kurzzeitig an einer Schule in China

Walz nahm eine Stelle an der Harvard University an, um von 1989 bis 1990 in China zu unterrichten. Die Gruppe amerikanischer Lehrer war eine der ersten, die vom chinesischen Regime an Gymnasien des Landes zugelassen wurde.

10. Er engagierte sich 2004 als Freiwilliger für John Kerrys Präsidentschaftskampagne

Walz fungierte als Bezirkskoordinator für die Kampagne sowie als Distriktkoordinator für die Gruppe Vets for Kerry (Veteranen für Kerry).

11. Wie Harris ist er ein Progressiver

Walz unterstützt Gesetze, die den Zugang zu Abtreibungen gewährleisten, unterstützt Gewerkschaften und ist für strenge Gesetze zur Waffenkontrolle. Während eines kürzlichen Spendenaufrufs für die Harris-Kampagne sagte Walz: „Scheuen Sie sich niemals vor unseren progressiven Werten. Der Sozialismus des einen ist die Nachbarschaft des anderen.“ Während seiner Amtszeit als Gouverneur hat Minnesota illegalen Einwanderern Führerscheine ausgestellt.

Darüberhinaus erließ Walz eine Durchführungsverordnung zum Schutz geschlechtsangleichender Operationen und Behandlungen für Minderjährige, einschließlich derjenigen, die aus anderen Bundesstaaten einreisen.

12. Er wurde 2006 in den Kongress gewählt

Walz vertrat den ersten Kongressbezirk von Minnesota, der eher republikanisch geprägt ist, nachdem er den amtierenden republikanischen Abgeordneten Gil Gutknecht geschlagen hatte. Von Januar 2017 bis Januar 2019 war er das ranghöchste Mitglied des Ausschusses für Veteranenangelegenheiten des Repräsentantenhauses. Laut dem Lugar Center an der Georgetown University wurde er als siebtstärkster überparteilicher Abgeordneter im 114. Kongress eingestuft. Der 60-Jährige war der ranghöchste Soldat, der im Kongress diente.

13. Er änderte seine Haltung zu Waffen

Er unterstützte das Recht auf Waffenbesitz im Kongress, bevor er 2018 seine Position änderte, als er für das Amt des Gouverneurs kandidierte, und sagte, er würde ein Verbot sogenannter Sturmwaffen in Minnesota unterstützen. Im Jahr 2023 unterzeichnete er ein Gesetz, das es den Behörden ermöglicht, die Schusswaffen einer Person zu beschlagnahmen, wenn die Person als Gefahr für sich selbst oder andere angesehen wird. Gesetze dieser Art werden in Amerika als „red flag law“ bezeichnet.

14. Er brachte den STOCK Act im Kongress ein

Der Stop Trading on Congressional Knowledge Act zielte darauf ab, Insiderhandel und unethische Geschenke im Kongress einzuschränken. Die von Senator Joseph Lieberman unterstützte Senatsversion wurde 2012 Gesetz.

15. Er führte den Military Taxpayer Assistance Act ein

Der Gesetzentwurf zielte darauf ab, eine Einheit innerhalb des Internal Revenue Service (IRS, nationale Steuerbehörde) zu schaffen, die Veteranen und Militärangehörigen „Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Unterstützung“ bieten sollte.

16. Er war Unterstützer des Student Non-Discrimination Act von 2018

„Dieser Gesetzentwurf verbietet die Diskriminierung von Schülern öffentlicher Schulen aufgrund ihrer tatsächlichen oder wahrgenommenen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität oder der ihrer Mitarbeiter im Rahmen eines staatlich unterstützten Programms“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Es hätte auch Bundesministerien und -behörden ermöglicht, Empfängern oder Institutionen, die gegen dieses Gesetz verstoßen, die Finanzierung zu entziehen. Eine aktualisierte Fassung wird derzeit im Kongress diskutiert, bisher gab es nie eine Mehrheit dafür.

17. Er verurteilte das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens von 1989

Walz, der von 1989 bis 1990 kurzzeitig in China lehrte, war während des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Land. In Kommentaren vor Reportern auf dem Capitol Hill im Jahr 2014 sagte er, die ersten Proteste vor dem Massaker fühlten sich an, als würde sich „die Freiheit auf der ganzen Welt ausbreiten, und es war ein sehr optimistisches Gefühl“.

„Ich erinnere mich, wie ich am 4. Juni aufwachte und die Nachrichten sah und erfuhr, dass das Undenkbare geschehen war“, sagte er.

„Ich fühle mich sehr geehrt, dort gewesen zu sein und den Geist des chinesischen Volkes zu sehen, das sehr stolz auf sein Land ist, aber auch versteht, dass die Freiheit leuchten muss.“

18. Er war Mitinitiator eines Verbots von Sturmwaffen im Jahr 2018

Der Gesetzentwurf hätte das Bundesgesetz dahin gehend geändert, dass „es unter Strafe gestellt wird, wissentlich eine halbautomatische Sturmwaffe (SAW) oder ein Munitionszuführgerät mit großer Kapazität zu importieren, zu verkaufen, herzustellen, zu übertragen oder zu besitzen“.

19. Er führte den VA Medicinal Cannabis Research Act von 2018 ein

Wenn es verabschiedet worden wäre, hätte es das Ministerium für Veteranenangelegenheiten ermächtigt, „Forschungen über die Wirksamkeit und Sicherheit bestimmter Formen von Cannabis und der Verabreichung von Cannabis für Veteranen durchzuführen und zu unterstützen, die im Gesundheitssystem der VA (Veterans Affairs, Veteranenangelegenheiten) eingeschrieben sind und bei denen Erkrankungen wie chronische Schmerzen oder posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert wurden“.

20. Er war Mitinitiator eines Gesetzes zur Erhöhung des Mindestlohns

Zusammen mit dem Abgeordneten Robert Scott (Demokraten) unterstützte Walz den Raise the Wage Act. Es hätte den Fair Labor Standards Act von 1938 geändert, um „den bundesstaatlichen Mindestlohn für reguläre Mitarbeiter über einen Zeitraum von sieben Jahren, für Mitarbeiter mit Trinkgeld und für neu eingestellte Mitarbeiter, die jünger als 20 Jahre alt sind, zu erhöhen“.

21. Er wurde 2018 zum Gouverneur von Minnesota gewählt und 2022 wiedergewählt

Walz besiegte 2018 den Kommissar von Hennepin County, Jeff Johnson, mit mehr als 295.000 Stimmen oder 11,4 Prozentpunkten. Er gewann 2022 gegen den ehemaligen Senator Scott Jensen mit mehr als 192.000 Stimmen oder 7,66 Prozentpunkten.

22. Er geriet 2020 wegen staatlicher Unruhen unter Druck

Walz geriet 2020 in die Kritik, nachdem in Minnesota nach dem Tod von George Floyd, der bei einer Festnahme in Minneapolis in Polizeigewahrsam starb, Proteste und Unruhen ausgebrochen waren. Walz rief die Nationalgarde herbei, lehnte aber ein Angebot der Trump-Regierung für Bundesmittel ab.

23. Er unterstützte 2016 Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin und 2020 Biden

„Ich bin stolz darauf, Joe Biden zu unterstützen, weil ich weiß, dass er für alle Minnesotaner kämpfen, unseren Bundesstaat vereinen und dazu beitragen wird, unsere Vision für One Minnesota Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Walz im Jahr 2020.

24. Als Gouverneur unterzeichnete er ein Gesetz zur Reform der Strafverfolgung

Im Jahr 2020 unterzeichnete Walz einen Gesetzentwurf, der darauf abzielte, die Polizeiarbeit in Minnesota zu reformieren, einschließlich der Einschränkung des Einsatzes von Würgegriffen bei Verhaftungen.

„Der Tod von George Floyd hat die Notwendigkeit einer sinnvollen Polizeireform für die Minnesotaner im ganzen Bundesstaat in den Fokus gerückt“, sagte er in einer Erklärung. „Nach Jahrzehnten der Fürsprache von farbigen und indigenen Gemeinschaften ist die parteiübergreifende Verabschiedung dieser Maßnahmen ein entscheidender Schritt in Richtung Gerechtigkeit.“

25. Er weitete den bezahlten Familienurlaub in Minnesota aus

Walz unterzeichnete ein Gesetz, das den bezahlten Familienurlaub für die Bewohner Minnesotas auf maximal 20 Wochen pro Jahr verlängerte. „Indem wir den bezahlten Familien- und Krankheitsurlaub in das Gesetz aufnehmen, stellen wir sicher, dass die Einwohner von Minnesota nicht mehr die Wahl zwischen einem Gehaltsscheck und einer Auszeit treffen müssen, um sich um ein neues Baby oder ein krankes Familienmitglied zu kümmern“, sagte er in einer Erklärung aus dem Jahr 2023.

26. Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie führte er strenge Richtlinien ein

Eine Richtlinie beinhaltete eine Anordnung, zu Hause zu bleiben. Sein Ministerium für öffentliche Sicherheit richtete eine Hotline ein, um diejenigen zu melden, die gegen die Anordnung verstoßen.

27. Sollte er gewählt werden, wäre er der dritte Vizepräsident aus Minnesota

Der erste war Hubert Humphrey, Vizepräsident des ehemaligen Präsidenten Lyndon B. Johnson, und der Zweite war Walter Mondale, Vizepräsident des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter.

28. Er hat enge Verbindungen zu Gewerkschaften

In einem Brief, in dem Kamala Harris aufgefordert wurde, Walz zu wählen, zitierten Gewerkschaftsgruppen, dass „er als Gouverneur ein Verbündeter der arbeitenden Familien war“.

29. Er drückte seine Unterstützung für Israel im Krieg gegen die Hamas aus

„Wenn Sie am Samstagmorgen keine moralische Klarheit gefunden haben, darüber warten und nachdenken, was Sie sagen sollen, müssen Sie neu bewerten, wo Sie stehen“, erklärte er in einer Synagoge unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf den jüdischen Staat am 7. Oktober 2023, wie aus einem Video des Ereignisses hervorgeht, das von der jüdischen Kommunikationsplattform „TC Jew Folk“ aufgenommen wurde.

„Was am Samstagmorgen offensichtlich war, war der absolute Mangel an Menschlichkeit, der Terrorismus und die Barbarei“, fügte er hinzu. „Das ist keine geopolitische Diskussion. Das ist Mord.“

30. Er verurteilte den Antisemitismus an Hochschulen

„Ich denke, wenn jüdische Studenten uns sagen, dass sie sich deswegen unsicher fühlen, müssen wir ihnen glauben, und ich glaube ihnen“, sagte er im April einem lokalen Fernsehsender. „Einen Raum zu schaffen, in dem politischer Dissens oder politische Kundgebungen stattfinden können, ist eine Sache. Einschüchterung ist eine andere.“

31. Er rief zu einem „funktionierenden Waffenstillstand“ zwischen Israel und der Hamas auf

„Ich rufe auf jeden Fall zu einem Waffenstillstand auf. Es muss ein funktionierender Waffenstillstand sein“, sagte er im März 2024 einem lokalen Radiosender.

Mit Material der englischsprachigen Epoch Times.