Treffen mit Netanjahu: Biden, Harris, Trump

Sowohl US-Präsident Joe Biden und Kamala Harris als auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wollen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in separaten Treffen zusammenkommen. Netanjahu befindet sich derzeit auf einer USA-Reise.

Netanjahu spricht vor dem Kongress

Am Mittwochabend wird Netanjahu zunächst vor dem US-Kongress in Washington sprechen. Die Rede vor beiden Häusern des Kongresses wird mit Spannung erwartet.

Er werde eine Rede halten, „zu einer Zeit, in der Israel an sieben Fronten kämpft und in der große politische Ungewissheit in Washington herrscht“, sagte Netanjahu.

Lesen Sie auch Das Ende der Hamas rückt näher – Israels Außenminister warnt vor Iran und Hisbollah

Es werde eine Gelegenheit sein, Biden „für die Dinge zu danken, die er im Krieg und während seiner langen und ausgezeichneten Karriere im öffentlichen Dienst für Israel getan hat, als Senator, als Vize-Präsident und als Präsident.“

Treffen mit Biden und Harris

Netanjahu wird sich vermutlich am 25. Juli mit Präsident Joe Biden treffen. Der 81-Jährige hatte am Sonntag angesichts der Zweifel an seiner geistigen und körperlichen Fitness den Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Stattdessen tritt für die Demokraten nun vermutlich Vize-Präsidentin Kamala Harris. Sie will Netanjahu während seines US-Besuchs ebenfalls treffen.

Ursprünglich wollte Netanjahu mit Biden darüber sprechen, „wie wir in den kritischen nächsten Monaten die Ziele vorantreiben können, die wichtig für unsere beiden Länder sind: Die Freilassung aller unserer Geiseln zu erreichen, den Sieg über die Hamas, sich der Terrorachse des Irans und seiner Helfershelfer entgegenzustellen und die sichere Rückkehr aller israelischen Bürger in ihre Wohnorte im Norden und Süden zu gewährleisten“.

Netanjahu sagte: „In dieser Zeit von Krieg und Ungewissheit ist es wichtig, dass Israels Feinde wissen, dass Amerika und Israel zusammenstehen – heute, morgen und immer.“

Danach Treffen mit Trump

Der frühere US-Präsident Donald Trump will sich nach eigenen Angaben am 26. Juli mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu treffen. Er werde Netanjahu, der am Montag zu einem Besuch in Washington eingetroffen war, in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida empfangen.

„Während meiner ersten Amtszeit hatten wir Frieden und Stabilität in der Region und unterzeichneten sogar das historische Abraham-Abkommen – und wir werden es wieder haben“, sagte Trump, der von 2017 bis 2021 US-Präsident war.

„Wie ich in den letzten Wochen in Gesprächen mit Präsident Selenskyj und anderen führenden Politikern der Welt gesagt habe, wird meine Agenda `Frieden durch Stärke` der Welt zeigen, dass diese schrecklichen, tödlichen Kriege und gewalttätigen Konflikte ein Ende haben müssen“, so der Präsidentschaftskandidat.

Millionen Menschen würden sterben, und Kamala Harris sei „nicht in der Lage, dies zu verhindern“, so Trump. (afp/red)