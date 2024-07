Trump auf Parteitag: Will Präsident für ganz Amerika sein

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Donald Trump hat die Nominierung der Republikaner als Präsidentschaftskandidat angenommen. Er sprach am Donnerstagabend (Ortszeit) erstmals seit dem Anschlag vom Wochenende wieder auf einer Bühne.

„In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg erringen“, sagte er auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. „Ich kandidiere, um Präsident für ganz Amerika zu sein, nicht für halb Amerika, denn es gibt keinen Sieg, wenn man für halb Amerika gewinnt.“

„Die Zwietracht und Spaltung in unserer Gesellschaft müssen geheilt werden“, sagte Trump zu Beginn seiner Rede zum Finale des Parteitags. „Als Amerikaner sind wir durch ein einziges Schicksal und eine gemeinsame Bestimmung miteinander verbunden. Wir erheben uns gemeinsam, oder wir fallen auseinander“, sagte der 78-Jährige.

Er forderte, die USA dürften „Dissens nicht kriminalisieren oder politische Meinungsverschiedenheiten dämonisieren“.

In der etwa 90-minütigen Rede, die oft von Applaus und Jubel unterbrochen wurde, betonte er die Notwendigkeit der republikanischen Koalition als Mittel zur Einigung des Landes.

Trump war in seinem Auftreten und seinem Vortrag deutlich zurückhaltender als bei seinen früheren Wahlkampfreden.

Laut einer mit der Kampagne vertrauten Quelle hat er seine geplante Rede für den Parteitag aufgegeben und diese nach dem Attentat selbst geschrieben und ihr am Morgen des 18. Juli den letzten Schliff gegeben. Einen großen Teil der Rede, einschließlich der Beschreibung der Schießerei, hat er außerhalb des Skripts geschrieben.

Trump zum Attentat

Bevor er auf diese politische Vision einging, beschrieb der ehemalige Präsident Trump seine Erfahrungen vom 13. Juli. In gedämpften Tönen erzählte der ehemalige Präsident, dass er kurz nach Beginn seiner Rede am rechten Ohr getroffen wurde und dann Blut sah, nachdem er seine Hand am Ohr berührt hatte. Er wolle die Geschichte nur ein einziges Mal erzählen, weil sie so schmerzlich für ihn sei.

„Meine Hand war blutverschmiert, einfach überall Blut. Ich wusste sofort, dass es sehr ernst war“, sagte der 78-Jährige. „Überall floss Blut, und doch fühlte ich mich in gewisser Weise sehr sicher, denn ich hatte Gott auf meiner Seite.“ Hätte er nicht im Moment des Schusses zur Seite geschaut, dann wäre er nicht mehr am Leben, betonte er.

Hier der Live-Bericht unserer Reporter der amerikanischen Epoch Times vor Ort: Trumps Rede in Milwaukee

Trump sagte unter anderem, er habe durch die Attacke etwas Neues gelernt. „Wenn etwas mit den Ohren passiert, bluten sie mehr als jeder andere Teil des Körpers.“ Das hätten ihm die Ärzte erklärt.

Der ehemalige Präsident lobte auch die Mitarbeiter des Secret Service, die an diesem Tag im Einsatz waren, und die Menge, die ruhig blieb und nicht zu den Ausgängen stürmte.

Senator Steve Daines hat das Programm des Abends mit der Bemerkung eröffnet: „Wir waren nur ein paar Zentimeter davon entfernt, einen Gedenkgottesdienst statt eines Nominierungskongresses zu haben. Und wir danken Gott, dass er Präsident Trump heute Abend beschützt hat.“

Er würdigte Corey Comperatore, einen Unbeteiligten, der getötet wurde, als er seinen eigenen Körper einsetzte, um seine Familie zu schützen. Er nannte auch die beiden anderen, die schwer verwundet wurden, sich aber inzwischen erholen. Bevor er mit seiner Rede fortfuhr, rief der ehemalige Präsident zu einer Schweigeminute zu Ehren von Corey Comperatore auf.

Terra Krachenfels, eine Freiwillige der Trump-Kampagne in Iowa, ist der Meinung, dass die Nahtoderfahrung den Parteivorsitzenden verändert hat.

„Ich habe das Gefühl, dass sich sein Blick verändert hat. Er ist weicher geworden. Ich glaube, er spürt die Liebe aller noch stärker“, sagte die Mutter von zwölf Kindern und fügte hinzu, dass er vielleicht dankbarer ist als je zuvor, am Leben zu sein.

Wieder eine „große Nation“ sein

Der ehemalige Präsident ging dann auf eine Liste von Themen ein und begann, seine politische Vision zu beschreiben, und wurde an einigen Stellen etwas lebhafter. „Wir werden bald wieder eine große Nation sein“, sagte er.

„Unter unserer Führung werden die Vereinigten Staaten wieder respektiert werden. Keine Nation wird unsere Macht in Frage stellen. Kein Feind wird an unserer Macht zweifeln.“ Er versprach, das Land in keine neuen Kriege zu führen und die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen schnell zu lösen.

Der Kandidat versprach eine Regierung, die von Visionen, Stärke und gesundem Menschenverstand geleitet wird. Er prangerte den Zustrom illegaler Einwanderer ins Land an und sagte: „Amerikaner werden aus dem Arbeitsmarkt verdrängt und ihre Jobs werden ihnen weggenommen“. Er fügte hinzu, dass Minderheiten am meisten von diesem Problem betroffen sind.

Die Inflation in den USA verglich Trump mit der Hyperinflation in Deutschland vor hundert Jahren. Man habe dort und andernorts gesehen, welche Folgen Inflation habe, sie müsse gestoppt werden. Auch Trinkgelder müssten steuerfrei sein, forderte er.

„No tax on tips“ ist ein erst vor einigen Wochen von der Trump-Kampagne eingeführter Slogan. „Die Inflation hat die Ersparnisse unserer Bürgerinnen und Bürger vernichtet und die Mittelschicht in einen Zustand der Depression und Verzweiflung gezwungen.“

Aktionspapier und Maßnahmen des ersten Tages – falls er gewählt wird

Unter Verweis auf die republikanische Plattform und ein Dokument, das 20 Aktionspunkte auflistet, versprach der ehemalige Präsident schnelles Handeln, um Einwanderung, Inflation, Kriminalität und andere Politikbereiche anzugehen. Dazu gehören die Senkung der Preise durch die Erhöhung der Energieproduktion, die Senkung der Steuern, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, und die Umwidmung von Geldern für grüne Energieprojekte in die Infrastruktur.

Er erinnerte an das Handelsabkommen zwischen den USA und China, das Anfang 2020 ausgehandelt wurde und in dem China zustimmte, amerikanische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar zu kaufen. „Ich spreche nicht einmal darüber, wegen COVID. Ich spreche nicht einmal darüber, weil ich weiß, was mit dem China-Virus passiert ist.“

Er beklagte, dass die Vereinigten Staaten Autos aus China und anderen Ländern importieren, und versprach, im Falle seiner Wahl einen Zoll von 100 bis 200 Prozent auf Autos zu erheben, die nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt werden.

Sollte Trump gewählt werden, kündigte er mehrere Maßnahmen für den ersten Tag seiner zweiten Amtszeit an. Dazu gehören die Abschaffung der Vorschriften für Elektrofahrzeuge und die Sicherung der Südgrenze. „Ich werde die Krise der illegalen Einwanderung beenden, indem ich unsere Grenze schließe und die Mauer fertig stelle.“

Den Namen von Amtsinhaber Joe Biden erwähnte Trump nur einmal: Dieser habe großen Schaden angerichtet.

Jeder Tag ist ein Geschenk

„Wenn die Ereignisse vom letzten Samstag etwas deutlich machen, dann dass jeder einzelne Moment, den wir auf der Erde haben, ein Geschenk Gottes ist“, sagte er. „Wir müssen das Beste aus jedem Tag machen, für die Menschen und das Land, das wir lieben.“

Nachdem er seine Rede beendet hatte, gesellte sich die Familie Trump zu ihm auf die Bühne, während Tausende von roten, weißen und blauen Luftballons in der Arena aufstiegen.

Die Präsidentschaftswahl in den USA findet am 5. November statt. Während Trump in den Umfragen immer besser dasteht, wächst der Druck auf Amtsinhaber Joe Biden, nicht noch einmal anzutreten.

Laut Medienberichten könnte ein Rückzug innerhalb der nächsten Tage doch noch erfolgen, nachdem Biden dies bis jetzt immer wieder abgelehnt hatte. (Mit Material der Agenturen)