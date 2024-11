Trump ernennt ehemaligen Justizminister Matthew Whitaker zum US-Botschafter bei der NATO

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch (20. November 2024) den ehemaligen Vize-Justizminister Matthew Whitaker zum US-Botschafter bei der NATO ernannt. Das berichtet die englischsprachige Ausgabe der Epoch Times. Er habe ihn ausgewählt, weil er ein „starker Kämpfer und loyaler Patriot ist, der sicherstellen wird, dass die Interessen der Vereinigten Staaten gefördert und verteidigt werden“, erläuterte Trump in einer Erklärung auf „X“.

Agenda „Frieden durch Stärke“ vorantreiben

In einer in den sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme erklärte Trump, er habe Whitaker ausgewählt, weil Whitaker ein „starker Kämpfer und loyaler Patriot ist, der sicherstellen wird, dass die Interessen der Vereinigten Staaten gefördert und verteidigt werden“. Als ehemaliger Generalstaatsanwalt werde Whitaker auch „die Beziehungen zu unseren NATO-Verbündeten stärken und angesichts von Bedrohungen für Frieden und Stabilität standhaft bleiben“, so Trump weiter. Whitaker werde die außenpolitische Agenda des künftigen Präsidenten („Frieden durch Stärke“) vorantreiben. Zu seiner Nominierung hat sich der 55-Jährige bislang nicht geäußert.

Neben Whitaker hat Trump auch den ehemaligen Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, als US-Botschafter in Israel und die Abgeordnete Elise Stefanik als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen ausgewählt. Alle drei Posten muss der Senat noch bestätigen.

Whitaker war von November 2018 bis Februar 2019 Justizminister (Generalstaatsanwalt). Er ersetzte Jeff Sessions, den Trump zum Rücktritt aufgefordert hatte. Von Oktober 2017 bis zur Amtsübernahme fungierte als Sessions Stabschef. Zuvor war er unter anderem von 2004 bis 2009 als US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Iowa tätig.

Lesen Sie auch Anklage offen für Einfrieren des Trump-Prozesses bis 2029

Whitaker wurde auch als Justizminister gehandelt

Seit seinem Ausscheiden aus dem Amt als Generalstaatsanwalt ist Whitaker häufig beim Sender „Fox News“ zu Gast und hat seine Meinung zu den vielen Rechtsfragen geäußert, mit denen Trump nach dem Ende seiner ersten Zeit als Präsident Anfang 2021 konfrontiert war. Nachdem Trump die Wahl gewonnen hätte, erklärte Whitaker gegenüber dem Sender, dass der 78-Jährige mit Blick auf seine Rechtsfälle eine „weiße Weste“ bekommen sollte.

Whitaker gehörte aufgrund seiner Qualifikation zu den Kandidaten, die für den Posten des Generalstaatsanwaltes (Justizminister) gehandelt wurden. Auf die Frage, ob er das Amt übernehmen würde, sagte er gegenüber „Fox News“, dass es nur eine Person gebe, die darüber entscheide, und das sei Donald Trump. Dieser wählte letztlich Matt Gaetz aus, der sich derzeit gegen Vorwürfe wehrt, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Die Bundesanwaltschaft hatte die Vorwürfe untersucht und keine Anklage erhoben, schreibt die englischsprachige Epoch Times.

Als Botschafter bei der NATO, auch bekannt als ständiger Vertreter der USA bei der NATO, wird es Whitakers Aufgabe sein, die außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten innerhalb des Militärbündnisses mit 32 Mitgliedern zu fördern.

„Der ständige Vertreter hilft bei der Formulierung und Artikulation der US-Position zu NATO-Sicherheitsfragen sowie der US-Politik gegenüber der NATO. Auf den Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) erläutert er die US-Politik gegenüber der NATO und mögliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den NATO-Verbündeten“, erläutert der Rat für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations). Außerdem berät er die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates über die Positionen und Aktivitäten anderer NATO-Mitgliedstaaten.

Derzeitige Regierung und der Dritte Weltkrieg

In den vergangenen zwei Jahren hat die NATO inmitten des im Februar 2022 begonnenen Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowohl Finnland als auch Schweden in ihre Reihen aufgenommen. NATO-Mitglieder, darunter auch die Vereinigten Staaten, haben die ukrainischen Truppen kontinuierlich mit Waffen versorgt.

Die US-Botschaft in Kiew schloss am Mittwoch (20. November 2024), nachdem sie „spezifische Informationen über einen möglichen bedeutenden Luftangriff“ erhalten hatte und das russische Verteidigungsministerium behauptete, die Ukraine habe zum ersten Mal seit Beginn des Krieges taktische Langstreckenraketensysteme der US-Armee (ATACMS) eingesetzt, um Russland zu treffen.

Im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, er wolle den Krieg in der Ukraine nach seinem Amtsantritt schnell beenden. Ein Mitglied von Trumps Übergangsteam und sein ältester Sohn, Donald Trump Jr., behaupteten in den sozialen Medien, die derzeitige Regierung habe der Ukraine die ATACMS zur Verfügung gestellt, um „den Dritten Weltkrieg in Gang zu bringen“.