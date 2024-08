Trump holt Robert F. Kennedy und Tulsi Gabbard ins Übergangsteam des Weißen Hauses

„Wir sind stolz darauf, dass Robert F. Kennedy Jr. und Tulsi Gabbard in das Trump/Vance-Übergangsteam aufgenommen wurden“, sagte der leitende Berater der Kampagne, Brian Hughes, in einer Erklärung gegenüber The Epoch Times, während sich Trumps breite Koalition von Unterstützern und Befürwortern über Parteigrenzen hinweg ausweitet. „Wir freuen uns darauf, ihre kraftvollen Stimmen im Team zu haben, während wir daran arbeiten, Amerikas Größe wiederherzustellen.“

Die Ankündigung erfolgte, nachdem Kennedy gesagt hatte, Trump habe das Angebot gemacht, falls er als republikanischer Präsidentschaftskandidat eine weitere Amtszeit gewinnen sollte.

„Man hat mich gebeten, im Übergangsteam mitzuarbeiten, um die Leute auszuwählen, die die Regierung leiten werden, und ich freue mich darauf“, sagte Kennedy in einem Interview mit Tucker Carlson. Carlson arbeitete früher für den US-Sender „Fox News“. Nachdem er dort gefeuert wurde, hat er nun einen erfolgreichen Account auf X.

Kennedy hatte in der vergangenen Woche seine unabhängige Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen aufgegeben und angekündigt, dass er Trump unterstützen werde. Sein Name sollte aber auf den Stimmzetteln in jenen Staaten verbleiben, in denen seine Kandidatur wahrscheinlich keinen Einfluss auf das Wahlergebnis haben werde. Er schloss sich dem ehemaligen Präsidenten Trump letzte Woche bei einer Kundgebung in Arizona an.

„Ich werde mich dafür einsetzen, dass er gewählt wird, und ich arbeite mit der Kampagne zusammen. Wir arbeiten gemeinsam an politischen Themen“, sagte Kennedy in dem Interview und gab sich kämpferisch. „Ich weiß nicht, was mit mir passieren würde, wenn wir verlieren.“

Nachdem Vizepräsidentin Kamala Harris im Juli in das Rennen eingestiegen war, deuteten Umfragen darauf hin, dass Kennedy einige Wähler von Trump abziehen könnte. Die Demokraten traktierten ihn zudem mit rechtlichen Anfechtungen, die sich gegen die Nennung seines Namens auf den Stimmzetteln in mehreren Bundesstaaten richteten.

Weitere Verstärkung

Auch die ehemalige demokratische Abgeordnete Tulsi Gabbard aus Hawaii sagte Trump ihre Unterstützung bei seiner Kandidatur für das Weiße Haus zu. Sie bewarb sich 2020 um die demokratische Präsidentschaftskandidatur. Ihre Ankündigung machte sie gemeinsam mit Trump bei einer Veranstaltung in Detroit.

Sie lobte Trump für seinen Mut, „sich mit Gegnern, Diktatoren, Verbündeten und Partnern gleichermaßen zu treffen, um den Frieden zu wahren und den Krieg als letzten Ausweg zu sehen“. Die Vereinigten Staaten seien „mit mehreren Kriegen an mehreren Fronten in Regionen auf der ganzen Welt konfrontiert und näher am Rande eines Atomkriegs als jemals zuvor“.

Anfang dieses Monats ernannte Trump die ehemalige WWE-Chefin Linda McMahon und den milliardenschweren Geschäftsmann Howard Lutnick zu Co-Vorsitzenden seines Übergangsteams. WWE steht für World Wrestling Entertainment und ist ein US-amerikanisches Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das vor allem für professionelles Wrestling bekannt ist. Seine beiden ältesten Söhne, Donald Jr. und Eric, werden zusammen mit dem Bewerber zum Vizepräsidenten, Senator J.D. Vance, als Ehrenvorsitzende des Teams fungieren.

„Die Republikaner-Plattform 2024, um Amerika wieder großzumachen, ist eine zukunftsorientierte Agenda, die dem amerikanischen Volk Sicherheit, Wohlstand und Freiheit bringen wird“, sagte Trump Mitte August.

Seine Regierung werde diese kühnen Versprechen einlösen, ergänzte er und fuhr fort: „Wir werden Stärke, Kompetenz und gesunden Menschenverstand in das Oval Office zurückbringen. Ich bin absolut zuversichtlich, dass die Trump-Vance-Administration vom ersten Tag an in der Lage sein wird, effektiv zu regieren.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Adds RFK Jr., Tulsi Gabbard to White House Transition Team“. (deutsche Bearbeitung jw)