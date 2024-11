Trump lädt Meta-Chef Zuckerberg zum Abendessen ein

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat den designierten US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida besucht und mit ihm dort zu Abend gegessen.

Zuckerberg „hat deutlich gemacht, dass er die nationale Erneuerung Amerikas unter der Leitung von Präsident Trump unterstützen will“, sagte Stephen Miller, der künftig Trumps stellvertretender Stabschef werden soll, in einem Interview mit dem Sender Fox News.

War Elon Musk auch dabei?

Ein Sprecher für den Meta-Konzern erklärte, Zuckerberg sei „dankbar“ gewesen „für die Einladung zum Abendessen mit Präsident Trump und die Gelegenheit, mit Mitgliedern seines Teams über die neu ins Amt kommende Regierung zu sprechen“.

Es war nicht sofort klar, ob auch Elon Musk bei dem Treffen mit Zuckerberg dabei war – die beiden Tech-Milliardäre pflegen seit Längerem eine mehr oder weniger ernst gemeinte öffentliche Rivalität mit zahlreichen Seitenhieben. Musk hatte Zuckerberg im letzten Jahr zu einem Käfigkampf aufgefordert.

Der 40-jährige Zuckerberg hatte sich zuletzt bemüht, die Beziehung zu Trump zu kitten.

Die beiden hatten über die Jahre ein teils angespanntes Verhältnis zueinander: Die zu Meta gehörende Internetplattform Facebook war eines der Netzwerke, die Trump nach den Angriffen auf das US-Kapitols am 6. Januar gesperrt hatten. (afp/red)