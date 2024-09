Trump macht Rhetorik von Biden und Harris für mutmaßlichen Attentatsversuch verantwortlich

Nach einem mutmaßlichen zweiten Attentatsversuch auf ihn hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Rhetorik von US-Präsident Joe Biden und seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris dafür verantwortlich gemacht.

Der Angreifer habe „die Rhetorik von Biden und Harris geglaubt und danach gehandelt“, sagte Trump „Fox News Digital“. „Ihre Rhetorik führt dazu, dass auf mich geschossen wird“, warf Trump dem Präsidenten und seiner Vizepräsidentin vor.

Versuchtes Attentat beim Golfplatz

Der mutmaßliche zweite Attentatsversuch ereignete sich am Sonntag am Rande eines Golfplatzes im US-Bundesstaat Florida, auf dem Trump gerade spielte. Personenschützer des Ex-Präsidenten eröffneten nach Angaben des Secret Service das Feuer in Richtung eines bewaffneten Mannes, der sich am Rand des Golfplatzes versteckt hielt.

Ein Verdächtiger wurde kurze Zeit später festgenommen. Das FBI ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines „versuchten Mordanschlags“ auf Trump.

Das Weiße Haus hatte nach dem Vorfall erklärt, Biden und seine Stellvertreterin Harris seien über den Vorfall informiert worden und „erleichtert“, dass Trump in Sicherheit sei. „Gewalt hat keinen Platz in Amerika“, erklärte Harris, die bei der Präsidentschaftswahl im November gegen Trump antritt, im Onlinedienst X. (afp)