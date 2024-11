Trump nominiert Anwalt Jamieson Greer als Handelsbeauftragten

Der designierte US-Präsident Donald Trump will den Anwalt Jamieson Greer zu seinem Handelsbeauftragten machen.

„Jamieson spielte während meiner ersten Amtszeit eine Schlüsselrolle bei der Verhängung von Zöllen gegen China und andere Länder, um unfaire Handelspraktiken zu bekämpfen“, erklärte Trump am Dienstag.

Greer war während der ersten Präsidentschaft des Republikaners von 2017 bis 2021 Stabschef des damaligen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Zuletzt war er als Partner in einer Anwaltskanzlei tätig.

Leiter des Nationalen Wirtschaftsrats

Trump kündigte außerdem an, seinen früheren Wirtschaftsberater Kevin Hassett zum Leiter des Nationalen Wirtschaftsrats zu machen.

In seiner ersten Amtszeit als US-Präsident hatte Trump einen Handelskrieg mit China angezettelt und umfangreiche Zollerhöhungen in Kraft gesetzt. Diese Politik will er nun offenbar fortsetzen. Sollte Greers Nominierung vom Senat bestätigt werden, wird er hierbei eine Schlüsselrolle einnehmen.

Trump hatte am Montag (Ortszeit) angekündigt, nach seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus Importe aus China, aber auch aus Mexiko und Kanada mit höheren Zöllen zu belegen.

Lesen Sie auch Trump ernennt Investmentbanker zum Finanzminister – und besetzt Spitzen von Gesundheitsbehörden mit Coronamaßnahmen-Kritiker

Zölle sind ein zentraler Bestandteil von Trumps Wirtschaftsagenda. Die US-Gesetzgebung ermöglicht es dem Präsidenten, Zölle auf US-Importe per Dekret in Kraft zu setzen. Der Republikaner hatte im Wahlkampf weitreichende Zölle für Verbündete wie Gegner gleichermaßen angekündigt.

Für den Posten des Handelsministers hatte Trump in der vergangenen Woche den Unternehmer und China-Kritiker Howard Lutnick nominiert. Der künftige Präsident kündigte an, ihm die „direkte Verantwortung für das Büro des Handelsbeauftragten“ zu übertragen. (afp/red)