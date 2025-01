Trump plant, Zehntausende kriminelle illegale Einwanderer in Guantánamo zu inhaftieren

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch, 29. Januar, ein Memorandum unterzeichnet, um die Marinebasis Guantánamo Bay auf Kuba auf die Unterbringung illegaler Einwanderer vorzubereiten, heißt es aus dem Weißen Haus.

Trump kündigte diesen Schritt während einer Unterzeichnungszeremonie für den Laken-Riley-Act an. Der Gesetzentwurf wurde am 20. Januar von beiden Häusern des Kongresses mit parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet. Das Gesetz verpflichtet das Heimatschutzministerium, jeden ausländischen Staatsangehörigen zu inhaftieren, der eines Einbruchs, Diebstahls, Angriffs auf einen Vollzugsbeamten oder eines Verbrechens mit Todesfolge oder schwerer Körperverletzung einer anderen Person angeklagt ist.

„Heute unterzeichne ich auch eine Durchführungsverordnung, um das Verteidigungsministerium und das Heimatschutzministerium anzuweisen, mit den Vorbereitungen zur Errichtung einer Einrichtung für 30.000 Migranten in Guantánamo Bay zu beginnen“, sagte Trump.

„Wir haben 30.000 Betten in Guantánamo, um die schlimmsten kriminellen illegalen Einwanderer, die eine Bedrohung für das amerikanische Volk darstellen, festzuhalten. Einige von ihnen sind so schlimm […] also werden wir sie nach Guantánamo schicken. Dadurch verdoppelt sich unsere Kapazität sofort.“

Trump sagte, dass der Kongress finanzielle Unterstützung bereitstellen müsse, um eine „Rekordzahl an illegalen Einwanderern zu entfernen“.

Bestehendes Lager soll erweitert werden

Der US-Präsident erwähnte erstmals die Idee, das Gefängnis zur Unterbringung illegaler Einwanderer zu nutzen, während einer Rede am 27. Januar in seinem Doral Golf Club in Miami, Florida, wo republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses ihre jährliche Klausurtagung abhielten.

Zu diesem Zeitpunkt sagte er, er hoffe auf die Genehmigung, illegale Einwanderer aus den USA zu entfernen und sie in einem „fremden Land unterzubringen und von anderen gegen eine sehr geringe Gebühr zu versorgen“. Dies wäre wirtschaftlicher, als sie in US-Gefängnissen zu halten, sagte er.

Nach der Veranstaltung im Weißen Haus erklärte die neu vereidigte Heimatschutzministerin Kristi Noem gegenüber Reportern, dass das Weiße Haus daran arbeite, die derzeit in Guantánamo Bay verfügbaren Ressourcen zu nutzen.

Trumps Grenzschutzbeauftragter Tom Homan sprach nach Noem und erklärte, dass die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) dieses Lager betreiben werde.

„Dort gibt es bereits ein Lager für Migranten. Es existiert dort seit Jahrzehnten. Wir werden also einfach das bestehende Lager erweitern“, so Homan.

Guantánamo erstmals 1903 gepachtet

US-Präsident George W. Bush lies ein Militärgefängnis im Marinestützpunkt Guantánamo Bay an der kubanischen Küste im Jahr 2002 errichten, um ausländische Verdächtige, die in Verbindung zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stehen sollten, festzuhalten.

Die USA pachteten das 116 Quadratkilometer große Areal erstmals im Jahr 1903 von der neu eingerichteten kubanischen Regierung, einige Jahre nachdem US-Streitkräfte und kubanische Verbündete die Bucht von Spanien übernommen hatten.

Im Jahr 1964 unterbrach der kubanische Diktator Fidel Castro die Wasserversorgung und den Zugang zur Marinebasis, nachdem er sich mit der Sowjetunion verbündet und drei Jahre zuvor die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abgebrochen hatte. Seitdem ist der Stützpunkt Guantánamo Bay autark und verfügt über eine eigene Strom- und Wasserversorgung.

Nachdem Präsident Barack Obama jahrelang versprochen hatte, die Basis als Haftanstalt zu schließen, unterzeichnete Trump im Jahr 2018 eine Durchführungsverordnung, die das Militärgefängnis in Guantánamo Bay offen hält.

